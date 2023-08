Ivonne Mangelsdorff, consejera RN: “Por rentabilidad política claro que conviene que el PC se baje (del proceso), pero no es la idea”

“Queremos llegar a la próxima semana ojalá con algunos temas de acuerdos que sean más transversales y que no sean líneas rojas que no podamos acordar. Estamos en días clave”, dice la consejera de RN Ivonne Mangelsdorff. La representante de Chile Vamos reconoce que se encuentran en días cruciales para lograr consensos con republicanos y el oficialismo. Esto, en la antesala de que el próximo 28 de agosto se inicien las votaciones de las indicaciones.

En el oficialismo acusan al Partido Republicano de no querer ceder para llegar a acuerdos. ¿Es así?

Ha habido disposición a dialogar, que es muy diferente a llegar a acuerdos. La disposición a dialogar ha existido siempre desde Chile Vamos, en republicanos y también desde el oficialismo, pero distinto es que podamos llegar a acuerdos. Es muy irreal decir que vamos a tener acuerdos cuando tenemos líneas rojas que ha establecido republicanos -donde algunas compartimos como Chile Vamos- y las del oficialismo también son infranqueables. Entonces, la disposición al diálogo no sé si efectivamente va a llevar a un acuerdo real. Pero cuando tienes líneas rojas en donde pensamos el mundo muy distinto, tenemos temas de fondo demasiado diferentes, difícilmente vamos a poder tener acuerdos.

¿Y qué harán, entonces?

En los temas que no sean líneas rojas, donde pensamos muy distintos, debiéramos tener acuerdos más transversales. Al texto le hace muy bien que en los temas que no son de fondo, podamos tener acuerdos. Pero es irreal que podamos acordar en cosas que no pensamos igual. Tenemos líneas rojas y hay que decirlo. Hay algunas que concordamos con republicanos y Chile Vamos y otras que no, pero es difícil acercar postura en tratados internacionales, derecho a la vida, derecho a elegir en salud y previsión. Esas son nuestras líneas rojas.

¿Pero usted es de la idea de que esté el PC en un acuerdo sobre las enmiendas?

Nosotros siempre hemos conversado con todos. En las conversaciones con el oficialismo está el Partido Comunista, Convergencia Social, está el Frente Amplio. Esa es una decisión que tendrá que tomar el Partido Comunista, y no puedo hablar por ellos. Siempre se ha intentado en las instancias de diálogo, pero la ciudadanía juzgará si es que ellos se bajan o no, pero tenemos miradas muy diferentes y eso hay que transparentarlo. Es irreal hablar de que vamos a tener un texto supertransversal, porque tenemos miradas distintas (...). Hoy día estamos en democracia, con consejeros electos por la ciudadanía, donde tenemos todas las facultades, el mandato de la gente para modificar o arreglar lo que ha hecho el comité de expertos. Después será la ciudadanía quien juzgará quienes se bajan y si efectivamente son capaces de dialogar, acordar.

¿Usted cree que les conviene que toda la izquierda apruebe el texto o comparte la tesis de los republicanos sobre que es más conveniente que el PC se margine?

Eso es hacer populismo electoral, hay que ser más prudente. Nosotros estamos escribiendo una Constitución que tiene que trascender. Lo que nos tiene que convocar es transparentar nuestras formas de pensar, tratar de no imponer minorías y la democracia se ejerce siendo minoría tratando de dialogar, llegar a ciertos acuerdos, pensando en el bien común del país, pero es difícil cuando nos emplazan por medios de comunicación, no corresponde.

¿Está en contra de la tesis de los republicanos de que el PC quede fuera de un acuerdo?

Creo que el Partido Comunista honestamente piensa muy distinto, y si no están dispuestos a dialogar, poco tenemos que hacer. Yo apuesto a que ellos no se bajen, nosotros como Chile Vamos hemos tratado de tender todos los puentes. Si tú lo piensas, por rentabilidad política claro que nos conviene que el PC se baje (del proceso), pero no es la idea, eso daña el proceso democrático.

Usted mencionó algunas líneas rojas, por ejemplo, libertad de elección en salud. ¿Cuáles son las otras materias que no están dispuestos a transar?

Tratados internacionales. Republicanos cree que los tratados tienen que tener un rango inferior a la Constitución. Chile Vamos proponemos que tengan rango constitucional, sólo los de derechos humanos. El oficialismo pretende darle rango constitucional a todos los tratados internacionales, no solamente a los de derechos humanos, claramente son posturas muy distintas que no creo que podamos zanjar. En el derecho a la vida, concordamos con republicanos, proteger la vida del que está por nacer respetando el aborto en tres causales. El oficialismo no quiere la protección de la vida del que está por nacer y han tratado de consagrar los derechos sexuales y reproductivos. En previsión, tanto Chile Vamos como republicanos presentamos enmiendas con libertad de elección.

¿En qué áreas están dispuestos a ceder?

En todo lo demás que no sean estas líneas rojas, ahí podemos tener puntos de encuentro y en eso hemos estado hoy día en las comisiones. Ahí uno se va dando cuenta que sí podemos tener ciertos consensos. Lo que uno espera es que podamos ir un poco más allá porque tenemos que pensar en el país y ese rol lo estamos ejerciendo desde Chile Vamos, en ir un poquito más allá en enmiendas de consenso, que aglutine posiciones, distinto es cuando tenemos enmiendas de fondo que son muy diferentes.