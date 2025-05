Jara descarta conflicto de interés en relación entre Marcel y Tohá: “No vi nada que diera cuenta de aquello”

La candidata presidencial del Socialismo Democrático y exministra del Interior del actual gobierno, Carolina Tohá (PPD) reveló ayer que mantiene una relación sentimental con el ministro de Hacienda Mario Marcel (Ind.-PS).

En una entrevista concedida a La Tercera, la abanderada descartó que la relación fuera incompatible desde el punto de vista legal: “No hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional. El hecho de que seamos pareja no va a cambiar en lo más mínimo sus decisiones como ministro”.

Comité político ampliado del lunes 24 de febrero. En la imagen el ministro Mario Marcel y la entonces ministra Carolina Tohá. Ministerio del Interior

Este domingo, la también candidata presidencial y exministra del Trabajo y Previsión Social Jeannette Jara (PC) fue consultada por el eventual conflicto de interés que supondría esta relación de pareja.

Si bien Jara en un principio prefirió no pronunciarse al respecto, calificando el asunto como de carácter “íntimo”, descartó que hubiera un conflicto de interés: “Yo no vi nada que diera cuenta de aquello (...) Sería muy injusto que pudiera opinar al respecto de algo que no viví y no experimenté. En mi caso, yo por lo menos lo descarto”, dijo en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Santiago 1 de mayo 2025. Se lleva a cabo la conmemoracion del Dia Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. En la imagen, la candidata presidencial Jeannette Jara. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“A ver, desde mi experiencia, lo que puedo contar es que con quien más me tocó trabajar directamente fue con el ministro Marcel. Pasamos largas horas, días, incluso a veces noches, trabajando en los temas que nos convocaban, y no sentí nunca un trato distinto como lo hubiese tenido él, me imagino yo, con cualquier otra ministra o ministro. Así que, desde mi perspectiva, no sentí ningún tipo de favoritismo ni de discriminación, ni lo positivo ni lo negativo”, sinceró.

La carta presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista también sostuvo que “a la gente hay que medirla por su trabajo, más por lo que hace en su intimidad. Y en este caso creo que, por lo menos yo que trabajé directamente con Mario -con Carolina menos tareas conjuntas- evidentemente es un trabajo que se desarrolló con absoluta seriedad”.