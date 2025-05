Beatriz Sánchez: “No miro como algo negativo que nos digan socialdemocracia”

Beatriz Sánchez avanza despacio por el laberinto de escaleras, pasillos y oficinas de la sede nacional del Frente Amplio (FA). Pregunta cómo llegar a la oficina de la “Conti” (Costanza Martínez), la presidenta del partido, mientras saluda a los militantes que se le acercan apenas la ven. Lleva solo unos días en el país, tras renunciar a la embajada de Chile en México, donde se desempeñó los últimos tres años, y apenas aterrizó en Santiago se sumó a la campaña presidencial del diputado Gonzalo Winter con miras a la primaria de junio.

Es mediodía del miércoles 30 de abril y la sede del FA está llena de gente. No sólo de frenteamplistas. También hay dirigentes del PPD y el PS circulando por ahí. Apenas unas horas antes, a sólo unos metros de distancia, en las oficinas del Servel, los partidos oficialistas inscribieron la elección de la única coalición que definirá el nombre de su abanderado mediante primarias legales. Un “hito”, destaca ella.

Su nombre pudo haber estado en la papeleta en representación del FA, igual que en 2017, cuando la periodista se convirtió en la primera carta presidencial del partido. “ Lo conversamos, pero ellos ya sabían cuál sería mi respuesta, que no era lo que yo estaba proyectando”, asegura al explicar por qué declinó el ofrecimiento que le hizo la mesa de su partido.

Dice que esta vez se siente cómoda en un rol distinto. “Me atrae mucho que haya más liderazgos en un partido. Siempre tuve la sensación de que si me quedaba como la candidata presidencial, que podría haber sido, se aplacaba esa idea de que surgieran más nombres ”, remarca.

Fue el propio Winter, después de su nominación como candidato, quien la llamó para pedirle que volviera a Chile y se sumara a su comando como encargada territorial. “Yo me vine a trabajar en la primaria con Gonzalo Winter, porque creo mucho en su liderazgo. Él me llamó y, por supuesto, yo iba a estar acá. Además, como militante frenteamplista le agradezco mucho que tome esta decisión, porque no es una decisión fácil, yo lo viví”, afirma.

Aunque estará enfocada en eso hasta junio, admite que está disponible para pelear por un cupo al Parlamento . Su nombre se está evaluando en el FA para el Senado en La Araucanía o el Maule, pero también para un escaño como diputada por el distrito 12.

Si hay una oferta, ¿la aceptaría?

Estamos conversando con el partido. Me parece interesante, porque tiene que ver con esta evolución y crecimiento del FA. Hoy día el partido está haciendo una mirada más estratégica respecto de las elecciones parlamentarias. Primero tenemos que tener esta discusión de fondo de por qué los frenteamplistas queremos llegar al Parlamento. Lo segundo es diseñar estratégicamente, mirando a este Chile, dónde vamos a ir a disputar. La definición del FA ahora ya no es “vamos a llevar candidatos en todos lados”. Ya no vamos a ir por olfato.

El 2021, cuando levantaron la candidatura de Boric, el contexto nacional era muy diferente. Todavía estaba el rezago del estallido social. Hoy, en cambio, los vientos corren a favor de la derecha…

No lo veo tan así. Lo que veo es un país que tiene una elección presidencial muy abierta. Hay un fenómeno mundial que tiene que ver con el surgimiento de nuevos liderazgos, de nuevas formas, que hacen muy difícil predecir. No es menor, para lo revuelto que aparece el debate de ideas, que los distintos partidos que hoy sustentan al gobierno hayan llegado unidos a una primaria y que sea la única primaria inscrita. Habla muy bien de la capacidad de organización, de conversación, de la capacidad de gobernanza que existe acá. En la derecha, en algún momento, se habló de que esto era carrera corrida y no han podido ponerse de acuerdo para estar presentes en la discusión pública que genera la primaria. Esto confirma que está sumamente abierto lo que pueda pasar en la elección de noviembre.

Winter dijo que estaba orgulloso de este gobierno, que pretende ser la continuidad. ¿Les acomoda presentarse así, cuando la tendencia es que gane la alternancia al poder?

Efectivamente, hay orgullo. Pero la continuidad no se puede leer como hacer exactamente lo mismo, ahí hay diferencias. Porque de partida nadie hace exactamente lo mismo. Estamos orgullosos de lo que se ha hecho, pero lo que buscamos es avanzar en profundización e inmediatez. Entonces, hay orgullo de lo que se ha hecho, pero vamos por más.

Winter es amigo de Boric, son del mismo partido, del mismo lote, estudiaron lo mismo, en la misma universidad. ¿Cuál es la diferencia entre el candidato y el Presidente?

La diferencia viene también dada por el país en el que se está. Parte del desafío político es leer la sociedad que es y no la que tú quieres que sea. El gobierno del Presidente Boric ha hecho muy bien eso. No se ha instalado desde el “creo que esto es lo que quiere la sociedad”, sino que ha tenido un diálogo permanente respecto a lo que pasa afuera. Y en ese sentido, Gonzalo es un candidato muy similar. Ya se va a desplegar el programa, estamos en ese proceso. Pero lo que hemos visto es que hay que hacer frente rápido a la sensación muy fuerte que hay, y que es real, de inseguridad en Chile. El Presidente Boric se puso al día en una serie de cuestiones pendientes con las policías, avanzó y puso propuestas. Será un desafío súper interesante para nosotros desde el FA de cómo accionar inmediatamente para que la gente se sienta más segura.

¿Cómo piensan entusiasmar a ese mundo de izquierda que votó por Boric, pero se siente defraudado porque no llegaron los cambios prometidos?

Tú llegas con un programa y con ciertas ideas y hay algunas que puedes hacer y otras que no, y hay algunas prioridades que cambian por la contingencia, y el Presidente reconoció eso. Me ha gustado mucho que pase eso, porque creo que los proyectos políticos que tienen futuro, y creo que el FA tiene un futuro muy grande, son los que son capaces de leer la sociedad en cada momento. Muchas de las cosas que se plantearon sí se han hecho, pero también se agregaron otras o se profundizaron otras o cambiaron en la priorización, porque estaban pasando cosas en la sociedad. Eso es legítimo y está bien.

A propósito del saber leer la sociedad y el país, ¿cuánto de eso responde a una impostura? Uno podría decir: cuando el péndulo está a mi favor, yo saco estas ideas, y cuando me va mal, las cambio. ¿Cuánto de eso es realmente lo que piensan ustedes?

No lo miro así tan utilitario y tan rudo como lo preguntas, porque yo creo que es otra la lectura. La seguridad es un tema que se ha tomado la agenda, no solo en Chile, es una agenda mundial. La seguridad tiene que ver con vivir mejor. Tiene que ver con que haya justicia territorial. O sea, tiene que ver con los fundamentos del FA. A mí me parece muy curioso cómo se instala una figura que no es real, una caricatura de que nosotros no aprobáramos ciertas cosas, como que no tenemos propuesta de seguridad, como que no nos interesaría la seguridad, o no nos interesa que la gente se compre su casa, se compre su auto, busque la mejor educación para su hijo. Obviamente que sí, todo eso es parte de la justicia social, de la justicia territorial. Cuando tú miras un camino de justicia social en Chile, de mayor igualdad, de mayor equidad, tú dices bueno, estas son nuestras propuestas. Entonces, para mí no es un péndulo. No va por ahí, sino que tiene que ver con que van cambiando prioridades, pero la mirada siempre es la misma.

Pero ese aprendizaje fue producto de la gran derrota ideológica que significó el primer proceso constituyente, cuando se pensó que venía una transformación profunda y tuvieron que pasar a valorar los cambios graduales.

Hay un proceso de aprendizaje y una evolución, y me parece que está bien. Por ejemplo, cuando partimos el FA eran dos partidos y 13 movimientos. Hoy día somos un solo partido. Una de las cosas que me atrajeron personalmente es que el FA nunca dijo: estas son mis ideas y aquí me quedo, aquí entierro mi banderita y no me muevo de acá. Nunca fue eso. Y a mí me parece que no es solo un aprendizaje, sino que es una buena lectura, que cuando tú llegas al poder te mueves en el lugar donde te puedes mover y tienes que escuchar a la ciudadanía donde está. Insisto con la frase, uno no puede estar en política con la sociedad que quiere, sino con la sociedad que existe. Y creo que Chile ha estado bien cambiante en el último tiempo. Creo que de los dos procesos constituyentes fallidos aprendimos. Eso marca algo de la sociedad, que es que la gente, efectivamente, quiere cambios, pero no quiere sentir que va a perder algo en esos cambios y quiere cambios que vayan en un proceso más masticado, más conversado, de a poco, tema por tema.

¿Cuánto se ha corrido el FA hacia la socialdemocracia?

Cuando uno habla de la socialdemocracia real, habla de cuestiones que como FA siempre hemos aspirado. Lo que pasa es que en Chile estamos tan corridos hacia la derecha, que la socialdemocracia nos trataba a nosotros de otra izquierda. Nuestro discurso, desde el día uno, ha sido muy parecido al sistema socialdemócrata que conocemos. Por ejemplo, un Estado robusto que pueda suplir tus necesidades básicas para dejarte en igualdad de condiciones frente al resto, que no dependa de dónde naces lo que va a ser tu futuro. Siempre hemos aspirado a eso, a que haya una buena salud garantizada por el Estado. Que haya una buena educación garantizada por el Estado. Todo eso es parte de lo que siempre hemos caminado. Entonces yo no miro como algo negativo que nos digan socialdemocracia. Lo que pasa es que en Chile se llama socialdemocracia a cosas que no son.

Hace solo cuatro años el FA vetó el ingreso del PPD a una primaria electoral. ¿Hoy se sentirían cómodos haciendo campaña por Tohá si es que ella ganara la primaria?

Estamos en una primaria por eso, porque hay un convencimiento de que esas son las reglas del juego y esta vez la primaria es con todos. Además, Carolina Tohá fue una ministra muy leal con el gobierno, o sea, fue parte del gobierno del FA. El que estemos todos en una primaria es porque efectivamente nos vamos a poner detrás de quien la gane.

¿Hay temor de que si gana Winter en la primaria luego no le den los números para llegar a segunda vuelta y termine pasando un candidato de derecha y uno de ultraderecha?

Yo creo que Gonzalo Winter es la mejor persona para ganarle a la derecha hoy, y lo es precisamente por lo que hemos hecho. Gonzalo Winter tiene un proyecto de país, de futuro, que se va a ir entregando con mayor robustez en los próximos días, porque se tiene que entregar, además, la hoja de ruta, después va a montar el programa que tiene cinco ejes, los que no puedo adelantar todavía. Carolina Tohá fue una gran ministra, es una mujer muy inteligente, muy capaz, creo que representa muy bien esos 30 años, además, que conocimos. Y por el otro lado está Jeannette Jara, que fue una súper buena ministra, muy leal al Presidente y eso siempre se agradece, y creo que representa con mucha nitidez el mundo obrero. Ellas se desenvuelven en esas áreas. Gonzalo Winter tiene una mirada sobre el Chile que viene y cómo llegar a ese Chile que viene.

Boric ganó con un voto muy marcado anti Kast. ¿Qué es más fácil, competir con una candidatura más extrema como la de Kaiser o Kast, o desafiar a una de centroderecha como la de Matthei?

Para mí no es tan claro que gane la derecha, en absoluto. O sea, esa máxima que se instaló hace harto tiempo, de que esta era una carrera corrida, creo que no era cierta. Ahora que nuestra una primaria está inscrita, hemos visto cómo todos los días pueden ser peores para la candidata Matthei. Eso da cuenta de que las cosas no están tan firmes, que no hay tanta decisión respecto de su nombre. Lo que pasó con sus declaraciones sobre el Golpe de Estado y las “muertes inevitables” para mí define el dilema en el que está la candidata Matthei, sobre a qué derecha le habla. O sea, ¿está más cerca de los cómplices pasivos o está más cerca de las muertes necesarias? Creo que ella ha tomado una decisión de irse acercando a un mundo más duro de derecha.