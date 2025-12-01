Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

A dos semanas de la segunda vuelta, la contienda presidencial entró en una fase de alta tensión.

En entrevista con 24 Horas, la candidata del pacto Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara abordó los temas que marcaron la semana, tras ser aludida por utilizar un supuesto “tono confrontacional” contra su adversario, José Antonio Kast, en el Primer Foro Social Presidencial 2025, transmitido el jueves pasado por radio Cooperativa, que fue leído por los equipos como “el debate más tenso hasta ahora”.

En dicha instancia, la candidata oficialista tomó la ofensiva contra el abanderado republicano, mientras que este último buscó asociarla al gobierno del Presidente Gabriel Boric y resistir los embates.

“No voy a permitir faltas de respeto”

La candidata explicó que su hoja de ruta incluía debatir de frente para marcar diferencias, una opción que –sostiene- fue bloqueada por Kast en diversos medios al no asistir a otras instancias de debate.

“La estrategia que teníamos era poder debatir con José Antonio Kast de frente a la ciudadanía. Lamentablemente, como él bloqueó esta posibilidad y los medios no mantuvieron los debates, esa parte de la estrategia ya no se puede dar”, afirmó.

Debate Presidencial del Hogar de Cristo en Radio Cooperativa Candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast en el estudio Diego Martin

Sobre la crítica a su tono, cuestionó que “me he preguntado harto por qué se dice eso. La verdad, cuando Kast dijo el otro día en la Radio Cooperativa que yo estoy hablando y fuera un espacio como de comerciales, a mí me parece una falta de respeto, yo no se lo voy a permitir”, dijo, rechazando que encarar sea sinónimo de manifestar una actitud hostil.

“Respecto de confrontarlo en las mentiras que dice, como el tema de la desaladora, que era evidente que está en una licitación, de hecho, se tuvo que rectificar ante la periodista, después ante mí, claro que voy a decirlo porque la gente tiene que saber por quién va a votar”, enfatizó, aludiendo a rectificaciones que se produjeron durante el intercambio radial.

En paralelo, justificó su ofensiva en el foro con ejemplos concretos, como en el caso del diputado desaforado Mauricio Ojeda (arista “Manicure”), los cuestionamientos a Jorge Quiroz, asesor económico de Kast, por la colusión de los pollos y la situación del diputado Cristián Araya, quien fue apartado de la bancada del Partido Republicano el miércoles luego de que se revelara la donación que recibió por un monto de $1,7 millones, de parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber.

En todos esos flancos, la candidata llamó a elevar los estándares de probidad y pidió a su contendor tomar medidas internas.

El encuentro Kast-Frei

El encuentro que sostuvo el republicano junto al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle desató una gran controversia y lecturas políticas diversas, de las cuales Jara fue cuidadosa al separar lo personal de lo político.

“Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. No es un tema personal. Para mí la política no es un tema personal. Yo lo veo como un proyecto político pensando en el bienestar del país”, acotó.

Respecto del impacto en el electorado, relativizó su alcance, precisando que “no creo que tenga efecto (…) Quienes estamos en política hoy día estamos en un momento en el cual la ciudadanía no hace mucho caso a los políticos, por decirlo de alguna manera, tradicionales. Nos hemos alejado tanto a la ciudadanía que el deber que tenemos es tratar de volver a interpretarlo de forma adecuada”, señaló.

Consultada por su propia historia con Frei, confirmó haber votado y trabajado por él en 2009, sin que eso –aclaró- altere hoy su evaluación política del gesto.

Votos nulos/blancos y electorado PDG

Ante la proyección de un alto voto nulo o blanco y el llamado explícito de algunos liderazgos del Partido de la Gente (PDG) a no optar por ningún candidato, la aspirante dejó subrayó que “no da lo mismo no votar o votar nulo o blanco, porque al final lo que ocurre en los próximos cuatro años depende en sus vidas, tiene mucho que ver con la política”.

Sobre el PDG y su líder, Franco Parisi, reconoció capacidad para representar a sectores medios, pero rechazó la idea de un “voto cautivo”.

“En general hay un grupo que sigue el liderazgo cierto de Franco, que además ha sabido interpretar muy bien a los sectores medios, pero en general la mayoría de la gente como que es libre de pensar, que toma las decisiones en base a lo que opina. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? No sabría decirlo, pero yo creo que la mayoría toma su propia decisión”, afirmó, defendiendo la autonomía del elector y apostando por persuadir con propuestas antes que con consignas.

Foto: Andres Perez Andres Perez

“Golpe de Estado” contra Piñera

Consultada sobre si debía “sacar lecciones” de cómo fue la oposición durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, la otrora ministra del Trabajo se desligó del tema, apuntando que “quienes tienen que hacer esa autocrítica son los que actuaron como ese tipo de oposición a Sebastián Piñera. A mí me han preguntado varias veces, pero yo no me siento interpelada”.

También abordó la narrativa que, desde sectores de la derecha, califican el estallido social como un intento de “golpe de Estado” contra el fallecido exmandatario.

Al respecto, Jara enfatizó que “yo creo que lo que están tratando de hacer es transferir los mensajes a la gente para que no se les vaya a ocurrir alguna vez volver a manifestarse socialmente . Y es un error, a mi entender, porque la ciudadanía tiene sus derechos y puede entregar su opinión. Y nadie le trató de hacer un golpe de Estado a Piñera ”.

Recordó que parlamentarios acusaron constitucionalmente a Piñera por “infringir abiertamente la Constitución y las leyes” al consentir que las Fuerzas Armadas “cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada” durante el estallido social.

En este sentido, dijo que la acusación es un mecanismo previsto por la Constitución y no una ruptura del orden democrático.

“ Golpe de Estado fue lo que la ultraderecha le hizo al gobierno del expresidente Allende ”, espetó.

Manifestantes y carabineros se enfrentan en Plaza Italia durante un nuevo llamado a marchar tras el estallido social. MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Derrotismo en el comando

En torno a un eventual “desánimo” interno, la candidata de la centroizquierda descartó dicha aseveración, afirmando que “este ha sido un año tremendo… gané una primaria, una primera vuelta y el 14 de diciembre voy a ganar la segunda”.

Abordada por supuestas declaraciones de su vocero, Francisco Vidal, Jara precisó que “sí él siente eso, que lo procese rápido porque si está de vocero en la campaña hay dos semanas para trabajar duro”.

Mirando más allá del 14 de diciembre, delineó su expectativa de gobernabilidad, llamando a la oposición a ser “menos obstruccionista”.

“Entre Republicanos y (Johannes) Kaiser, se opusieron siempre a todo y eso es dañino. La política es construir, no es obstruir”, indicó.

De perder el balotaje, prometió firmeza con colaboración en “todo lo que beneficie al país”.

Finalmente, descartó ambiciones personales si pierde la segunda vuelta, remarcando que “no me veo liderando la oposición”, y reafirmó una vocación por proyectos colectivos más que por liderazgos individuales.

“Uno puede perder o ganar, pero las convicciones te acompañan”, cerró.