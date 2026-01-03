Jara por operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: “Un precedente muy peligroso para la soberanía de los países”
"Resolver los conflictos a fuerza y fuego imponiendo una agenda unilateral es un grave retroceso democrático y del sistema internacional", comentó la excandidata presidencial.
La excandidata presidencial Jeannette Jara expresó a través de su cuenta de X sus impresiones respecto a las acciones militares por parte de Estados Unidos en Venezuela que comenzaron durante esta madrugada.
Con la misma postura que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y otros actores del oficialismo, Jara señaló que “EE.UU. ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela”.
Además agregó que “aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países”, escribió la excandidata de la izquierda.
Desde el Partido Comunista también publicaron un comunicado respecto a esta situación, en el que señalaron que “es una acción militar de carácter criminal”.
Jeannette Jara terminó su mensaje en la red social diciendo que “resolver los conflictos a fuerza y fuego imponiendo una agenda unilateral es un grave retroceso democrático y del sistema internacional".
