Jara por operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: “Un precedente muy peligroso para la soberanía de los países”

La excandidata presidencial Jeannette Jara expresó a través de su cuenta de X sus impresiones respecto a las acciones militares por parte de Estados Unidos en Venezuela que comenzaron durante esta madrugada.

Con la misma postura que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y otros actores del oficialismo, Jara señaló que “EE.UU. ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela”.

Además agregó que “aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países ”, escribió la excandidata de la izquierda.

Desde el Partido Comunista también publicaron un comunicado respecto a esta situación, en el que señalaron que “es una acción militar de carácter criminal”.