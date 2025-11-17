BLACK SALE $990
    Política

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Luego de sostener un encuentro con los presidentes de los partidos del oficialismo, la abanderada oficialista recalcó que "el desafío es poder llegar a la ciudadanía".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 17 de Noviembre de 2025. La candidata Jeannette Jara junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro se reune junto a un grupo de un grupo de mujeres de la comuna a un almuerzo para abordar la Segunda Vuelta Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    La candidata presidencial electa para la segunda vuelta, Jeannette Jara, desdramatizó este lunes el traspaso de votos que necesitaría para triunfar sobre José Antonio Kast, especialmente el bolsón de respaldo de Franco Parisi, que fue la tercera mayoría con un 19,71%.

    Durante esta jornada, la abanderada del oficialismo se reunió con los presidentes de los partidos del progresismo para celebrar el paso al balotaje y consolidar su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial, luego de que ayer, obtuviera un 26,85% de los votos y Kast, fundador del Partido Republicano, un 23.92%.

    Una vez concluido el encuentro, Jara fue consultada por la estrategia para atraer al electorado de los candidatos que quedaron en el camino, como el economista Franco Parisi.

    “(...) Creo que es importante tener claro que en Chile nadie endosa los votos de una persona a otra. El desafío es poder llegar a la ciudadanía y estamos trabajando para eso”, señaló la abanderada del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana.

    Asimismo, fue requerida por la posibilidad de solicitar un consejo al Presidente Gabriel Boric, debido a la “experiencia” en vencer a Kast en comicios electorales, como ocurrió en las elecciones del año 2021.

    “No le voy a pedir consejos porque el Presidente y el gobierno tienen que dedicarse a gobernar”, despejó Jara.

    Respecto al encuentro, Jara sostuvo que “los presidentes de los partidos vinieron porque hoy estamos celebrando haber ganado la primera vuelta presidencia y los acomodos que tengamos que hacer se van a ir definiendo paso a paso”

    A la cita concurrieron los timoneles de los partidos del oficialismo, que incluyó a algunas figuras electas en el Senado, como la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, que ocupará un escaño por la Región del Maule.

    “Tuvimos una buena reunión de análisis. Ha terminado una campaña. Viene una segunda etapa en la campaña Estamos muy contentos con los resultados obtenido ayer, que sin duda nos pone una tarea importante, donde esperamos sumar gente, convocar a chilenos en nuestro compromiso con Jeannette Jara. Desde el PS seguir trabajando territorialmente y con mucho ahínco como se hizo anteriormente”, se limitó a decir Vodanovic.

    En tanto, el secretario general del PS, Camilo Escalona, respaldó la idea de Jara y señaló que “nadie es propietario de la voluntad de más de 13 millones de electores. He visto que hay algunas candidaturas que dan por hecho que van a ganar y claro, ese es un error de base”.

    “Cada ciudadano es propietario de su voluntad y se va a resolver el 14 de diciembre. Nosotros estamos por que se afirme la voluntad de vivir en democracia y libertad y no bajo un régimen neoautoritario que prive a la gente de sus derechos y libertades”, apuntó contra la figura del republicano.

    En esa línea, Escalona aseguró que el eventual triunfo de Kast pondría en riesgo la democracia. “Todavía no, porque podemos ganar. (Si perdemos) veremos qué tipo de gobierno intenta hacer”.

    “Hay muchos civiles que ganaron elecciones en América Latina y que han instalado dictaduras”, señaló Escalona, resaltando a Jara “como la mejor garantía que se profundice la democracia”.

    Respecto al electorado de Parisi, Escalona afirmó que “en la esencia esos votos se acercan a nuestro reclamo, que es también nuestro reconocimiento a que no todo se ha hecho bien, que hay muchas cosas que faltan por hacer para tener mejor distribución del ingreso, para que los avances y el progreso lleguen a todos, y eso está en el fondo del corazón del electorado de Parisi y esperamos tener mejor mensaje para que nos podamos comprender mutuamente”.

    Más sobre:Elecciones 2025Segunda vueltaJeannette JaraFranco ParisiJosé Antonio KastProgresismo

    COMENTARIOS

