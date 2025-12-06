Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, entregó este sábado su apoyo a la declaración pública difundida por un grupo de figuras ligadas a los derechos humanos –encabezadas por la expresidenta de la DC, Carmen Frei– que cuestiona las declaraciones de José Antonio Kast de otorgar beneficios a presos con enfermedades terminales, medida que podría incluir a condenados por delitos de lesa humanidad.

En el texto firmado por Frei, además de los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux, Francisco Ugás y Alonso Ignacio Salinas, junto a la activista Alicia Lira y María Paz Ortega Frei, advirtieron que la iniciativa que respalda Kast constituye “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad” incompatible con las obligaciones internacionales de Chile.

En ese sentido, a través de su cuenta de X, Jara afirmó que “comparto plenamente la declaración suscrita por Carmen Frei y emblemáticos defensores de los derechos humanos, condenando la intención de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique la impunidad de quienes cometieron las más graves violaciones a los DD.HH. que ha conocido nuestro país".

"Un país sin memoria es un país sin futuro”, señaló la abanderada oficialista.