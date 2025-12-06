Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad
La abanderada oficialista se sumó a los cuestionamientos expresados por múltiples defensores de DD.HH, entre ellos la extimonel DC, donde calificaron este eventual escenario como un "un doloroso retroceso"
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, entregó este sábado su apoyo a la declaración pública difundida por un grupo de figuras ligadas a los derechos humanos –encabezadas por la expresidenta de la DC, Carmen Frei– que cuestiona las declaraciones de José Antonio Kast de otorgar beneficios a presos con enfermedades terminales, medida que podría incluir a condenados por delitos de lesa humanidad.
En el texto firmado por Frei, además de los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux, Francisco Ugás y Alonso Ignacio Salinas, junto a la activista Alicia Lira y María Paz Ortega Frei, advirtieron que la iniciativa que respalda Kast constituye “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad” incompatible con las obligaciones internacionales de Chile.
En ese sentido, a través de su cuenta de X, Jara afirmó que “comparto plenamente la declaración suscrita por Carmen Frei y emblemáticos defensores de los derechos humanos, condenando la intención de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique la impunidad de quienes cometieron las más graves violaciones a los DD.HH. que ha conocido nuestro país".
"Un país sin memoria es un país sin futuro”, señaló la abanderada oficialista.
