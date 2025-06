Jara vota sin la presencia de la directiva PC y se agudizan las diferencias con Carmona en la recta final de su campaña

El flanco que más ha complicado a la candidatura presidencial de Jeannette Jara es el interno, que viene desde la propia directiva de su colectividad: el Partido Comunista.

Y es que durante toda la campaña, Jara ha tenido que lidiar con intervenciones -consideradas desafortunadas- del presidente de su partido, Lautaro Carmona, lo que le ha indignado en más de una ocasión.

Esa sensación, de hecho, la ha compartido la propia exministra del Trabajo en sus círculos más íntimos de campaña. A esos grupos también les transmite su apuesta por desdramatizar los enfrentamientos y fuertes dardos qué recibió durante la contienda electoral que hoy disputa con Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

Los episodios con Carmona han sido varios. Uno de ellos surgió el jueves, cuando el timonel del PC, en la jornada de cierre de campaña, volvió abrir la posibilidad de impulsar un nuevo proceso constitucional en caso de que la abanderada llegue a La Moneda.

El tema es controvertido y le abrió un nuevo flanco en la campaña, porque saben que las demandas ciudadanas, de acuerdo a distintos sondeos de opinión, apuntan a otra línea y no a empujar un nuevo proceso constituyente. Por lo mismo, Jara salió a tomar distancia.

“A veces pasan cosas que a uno le gustaría que no ocurrieran”, respondió la exministra a primera hora de esta jornada, en conversación con CHV y al ser consultada por sus diferencias con Carmona.

Esto lo hizo desde la casa de su madre, en Conchalí, previo a votar en la mesa 47 del Liceo Poeta Federico García Lorca, lugar donde estudió en su niñez y al que llegó junto a voceros de su comando y dirigentes comunistas. Ni Lautaro Carmona ni tampoco la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, llegaron hasta el lugar de votación.

La ausencia de los principales rostros de la dirección de su partido no fue casual ni tampoco pasó inadvertida. Y es que parte de su estrategia electoral fue tomar distancia del PC para así poder abrazar a un electorado vinculado al centro político, de cara a la primera vuelta presidencial.

Jara, de hecho, fue consultada al respecto. “Realmente no era algo que estuviera en mi estructura de pensamiento, previamente, me alegro que hayan venido los voceros de la campaña, pero yo aquí siempre voto con mi familia y amigos del barrio (...). No hay ningún problema, por lo menos Bárbara ha jugado un rol muy importante como jefatura de campaña, Lautaro es el presidente de partido y nos vamos a juntar todos en el comando”, dijo Jara.

En el lugar de votación Jara también reiteró que un proyecto de nueva Constitución no es parte de las prioridades de su candidatura, que hoy son “atender las necesidades ciudadanas” y que ella no se comprometerá con ideas que después no podrá cumplir.

Quienes sí acompañaron a votar a Jara fueron sus familiares, como su madre, en cuya casa tomó desayuno; voceros de su comando, como la alcaldesa Javiera Reyes (Lo Espejo) y el edil Joel Olmos; cercanos a ella dentro del PC, como la senadora Claudia Pascual o las diputadas Alejandra Placencia y Daniela Serrano, y adherentes de su candidatura, como el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (independiente).

El historial de desencuentros entre Jara-Carmona

Las diferencias entre Jara y Carmona no son nuevas. Ambos representan a sectores distintos del PC y se han enfrentado en otras ocasiones durante la campaña. Por ejemplo, los dos han realizado declaraciones cruzadas cuando han abordado el régimen cubano.

Jara, por un lado, llegó a decir que en La Habana se violan los derechos humanos, mientras que el exdiputado insistió en la defensa a la isla, que ha caracterizado históricamente a los comunistas.

Otro punto de desencuentro fue la figura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El lunes de la semana pasada, el otrora abanderado presidencial del PC consiguió la libertad parcial de movimiento, al quedar solo con arresto domiciliario nocturno por el caso Farmacias Populares.

En ese momento, el timonel comunista propuso la idea de integrar a Jadue al comando de Jara. La candidata, quien ha reconocido públicamente no ser cercana al exalcalde, se negó rotundamente, pese a la sugerencia a viva voz del líder de su partido.

Al inicio de su campaña, Jara también debió dedicar parte de su tiempo a resolver polémicas internas del PC, como cuando ella misma abrió la puerta a la posibilidad de dejar la militancia comunista en caso de ganar la primaria, como señal de amplitud al resto de los sectores políticos.

En esa ocasión, la diputada Carmen Hertz acusó a Jara de oportunismo, quien debió salir días después a decir que dio una mala cuña. Pese a esto, la idea sigue vigente dentro del comando del PC.