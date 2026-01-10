Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

Jara llegó al Parque O'Higgins escoltada por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Cuando el termómetro superaba los 30 grados al mediodía en el Parque O’Higgins, Jeannette Jara subió más la temperatura al exponer en la tradicional Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista.

La excandidata presidencial oficialista, derrotada por José Antonio Kast, quien llegó al Parque O’Higgins escoltada por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, le habló fuerte y claro a su partido.

“Si nosotros queremos seguir y proyectarnos hacia el futuro, debemos hacer una reflexión incómoda, sincera, pero descarnada, a fin de poder seguir avanzando”, dijo en su primer discurso político tras el balotaje.

En una velada alusión al presidente del PC, Lautaro Carmona, Daniel Jadue -a quien criticó al bajar del escenario- y a otros dirigentes que torpedearon su candidatura en varios momentos de la campaña, la exabanderada presidencial llamó a su partido a reflexionar y debatir este año en forma fraternal. “No somos enemigos, somos compañeros y compañeras, pero tenemos que discutir y hacerlo proyectando el futuro”.

Tras un comité central realizados tras los comicios del 14 de diciembre, la directiva del PC emitió un documento con duras críticas contra la estrategia del jefe de su jefe campaña, Darío Quiroga, y el rol del Presidente Gabriel Boric y La Moneda, entre otros factores externos.

Sin referirse al documento, Jara señaló hoy que “yo soy de la tesis de que no todo es la culpa de los otros. Tenemos responsabilidades en la conducción de este proceso y de cómo sufrimos una derrota frente a la ultraderecha”.

“Cuando uno ve solamente el defecto en el otro no logra hacer mejoras en su propia construcción. Y yo creo que eso es bien poco revolucionario”, agregó ante la atenta mirada de Carmona y la plana mayor del PC.

Al respecto, la exministra del Trabajo añadió que a ella no le bastaba con quedarse con que la ultraderecha era un movimiento hoy en boga en varios países del mundo, entre ellos, Chile.

“La alternancia yo no la veo con dramatismo y, en vez de amilanarlos, nos debe desafiar a generar un proyecto transformador que convoque a las mayorías y no las ahuyente”.

“El sector en que milito tiene una tarea pendiente en relaciones internacionales”

Tras cartón, dijo que esperaba que muy pronto, la izquierda, centroizquierda y el progresismo puedan construir un proyecto unitario con vocación de mayoría”, para que se elija a la mejor persona que lo encarne.

Consultada por la prensa por su futuro, se limitó a señalar que, al igual que como lo ha sido toda su vida, seguirá siendo una dirigenta política y social.

Sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, dijo que no le agradaba lo realizado por EE.UU., pero reiteró que Nicolás Maduro era “un dictador”.

Sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, dijo que no le agradaba lo realizado por Estados Unidos, pero reiteró que Nicolás Maduro era “un dictador”. Sobre ello, subrayó que “el sector en que milito tiene una tarea pendiente frente a las relaciones internacionales y en cómo se promueven los derechos humanos, independiente de la bandera de los países.