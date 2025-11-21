Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

Esta noche, el comando de Jeannette Jara informó que la candidata presidencial le pidió la renuncia a su jefe estratégico, Darío Quiroga.

Todo explotó cuando en medio de la búsqueda por la conquista del electorado de Franco Parisi -el tercer más votado el 14 de noviembre- reflotó el enfrentamiento que tuvo Quiroga en abril con Franco Parisi en Sin Filtros, a raíz de una descarnada crítica que el sociólogo le hizo en “Ultrasolo” a la hermana del líder del Partido de la Gente, Zandra Parisi.

“Esa es la que se llama Zandra, pero con Z, no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, dijo Quiroga en abril, un episodio que luego fue aclarado por el mismo ahora exjefe de campaña de Jara en los debates donde coincidió, como parte del público, con Zandra Parisi.

La polémica resurgió justo en momentos en que Jara ha llenado de elogios y gestos a los PDG y agregó medidas de su programa a la propuesta de segunda vuelta. Y también se abrió a la idea de asistir a los “Bad Boys”.

“En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga a cargo de coordinador estratégico del comando”, informó la campaña de la candidata a través de un comunicado.

“Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo”, finaliza la comunicación.

El preludio de Jara

Este jueves en la tarde, Jara había anticipado que estaba evaluando la permanencia de Quiroga en su comando debido a sus dichos. Si bien explicó que él había ofrecido disculpas hace un tiempo a los hermanos Parisi, recalcó que “a mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona. No uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado”.

“Las decisiones que tome las voy a informar oportunamente y no voy a escabullir nunca esa decisión porque mi carácter es así: soy una persona que toma decisiones y que sabe asumir tanto los costos de las decisiones que toma, siempre y cuando estén por sobre el bien del país. Lo informaré oportunamente”, agregó.

Asimismo, también Jara dijo que hoy se enteró por la prensa de una denuncia en contra de su jefe estratégico por amenazas y daños. “Voy a conversar con el señor Quiroga”, afirmó.

Las críticas contra Quiroga desde el oficialismo y el comando

Antes de las declaraciones de Jara que ya ponían en duda a Quiroga en el comando, desde el oficialismo e incluso desde la propia campaña apuntaban contra Quiroga.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo que “el jefe de campaña tiene que lograr que hablen de la candidatura. Punto”, y agregó que “cada uno en su puesto de trabajo, en su rol. Y el rol de los equipos asesores es no ser protagonistas”.

El vocero del comando, Eric Aedo (DC), en la misma línea de Vodanovic indicó que “cuando un asesor estratégico comienza a ser más noticia que la propia candidata presidencial estamos frente a un problema. Creo que el comando debe incorporar a nuevas personas, que lean mejor la realidad, que conecten mejor con el votante de Parisi, pero que también con una mayoría enorme de personas que, lo que está esperando, es que le resuelvan los problemas concretos.

Por su parte, el senador PC Daniel Núñez, encargado del equipo de datos de la campaña, tildó las declaraciones de Quiroga de “muy soberbias, con sus rasgos de clasismo”.