Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

“El jefe de campaña tiene que lograr que hablen de la candidatura. Punto”.

La frase es de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y alude al jefe estratégico de la candidata del oficialismo, Darío Quiroga.

“Cada uno en su puesto de trabajo, en su rol. Y el rol de los equipos asesores es no ser protagonistas”, agregó en la misma línea la parlamentaria reelecta por el Maule y quien se ha encargado de coordinar a los adherentes de Jara en dicha región y tomará un rol preponderante en la campaña de segunda vuelta de Jara.

La crítica de la presidente del PS no es aislada y da cuenta de un malestar general del oficialismo por protagonismo de Quiroga en la primera semana de campaña.

“Cuando un asesor estratégico comienza a ser más noticia que la propia candidata presidencial estamos frente a un problema. Creo que el comando debe incorporar a nuevas personas, que lean mejor la realidad, que conecten mejor con el votante de Parisi, pero que también con una mayoría enorme de personas que, lo que está esperando, es que le resuelvan los problemas concretos. Esos ajustes son necesarios hacerlos y para eso hay que recurrir a aquellas personas que resultaron reelectas en el Parlamento y que demostraron un alto grado de sintonía con los ciudadanos”, añade el DC Eric Aedo.

Y es que esta semana, cuando el comando se volcó a salir a buscar el 20% de votantes que se inclinaron por Parisi, reflotó el enfrentamiento que tuvo en abril con Franco Parisi en Sin Filtros, a raíz de una descarnada crítica que el sociólogo le hizo en “Ultrasolo” a la hermana del líder del Partido de la Gente, Zandra Parisi.

“Esa es la que se llama Zandra, pero con Z, no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, dijo Quiroga en abril, un episodio que luego fue aclarado por el mismo jefe de campaña de Jara en los debates donde coincidió, como parte del público, con Zandra Parisi.

La polémica resurgió justo en momentos en que Jara ha llenado de elogios y gestos a los PDG y agregó medidas de su programa a la propuesta de segunda vuelta. Y también se abrió a la idea de asistir a los “Bad Boys”.

En ese marco, ayer la candidata se desmarcó de los dichos de su principal asesor durante una actividad en Cerro Navia: “Jamás van a ver un video de esa naturaleza en mi caso. No es mi estilo, no soy una persona que trata así a los demás. (...) A mí nunca me gustan los dichos clasistas, porque generalmente afectan a la gran mayoría, y eso me incluye, porque en esta campaña también he vivido harto clasismo, y es bien feo eso”.

Repliegue

Pese al desmarque de Jara, al interior del comando aseguran que ella es el principal soporte de Quiroga y por ahora no estaría en duda de que siga en su cargo, pese a que los resultados del domingo estuvieron muy lejos de la expectativa original del propio asesor, quien en círculo íntimo llegó a decir que una votación bajo el 30% haría inviable su permanencia.

Pero sí le pidieron al sociólogo que modere su impronta con los medios.

Fue a fines de julio cuando el círculo de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), advirtió con preocupación el despliegue comunicacional del integrante del comando, Darío Quiroga.

Por esas fechas, el factótum de la abanderada conducía el programa “Ultrasolo” en Turno, y también participaba de otras instancias como “32 Minutos” e, incluso, el programa “Sin Filtros”.

En ese entonces Quiroga ya era clave para Jara, quien lo nombró en esa ocasión como el encargado de su equipo estratégico. En la práctica, quien lidera la campaña.

Por lo mismo, el sociólogo independiente tomó la decisión de congelar su participación en dichos programas y concentrarse en la conducción de la aventura presidencial de la candidata, que terminó con ella pasando a segunda vuelta el pasado domingo con un margen estrecho con su oponente en el balotaje, José Antonio Kast (Partido Republicano).

Pero esta semana retomó y dio cuatro entrevistas: dos en Turno, una en “32 Minutos” y otra en Tele13 Radio.

Jeannette Jara salió a desmarcarse de duros dichos de asesor tuyo contra Parisi y su hermana Zandra.

En el oficialismo ha crecido la expectación porque en el anticipado anuncio de nuevos refuerzos para la campaña haya un reajuste de gran calado que termine con Quiroga fuera de la conducción de la cruzada electoral.

Esta idea ha sido resistida esta semana por Jara, quien ha puesto el foco en que el anuncio será principalmente sobre la integración de alcaldes y dirigentes sociales. La candidata, de hecho, llamó a bajar las expectativas, en la entrevista que le concedió el martes a la radio Cooperativa.

La incertidumbre se ha producido pese a que el principal apuntado para reemplazar, eventualmente, a Quiroga, es el socialista Ricardo Solari. Ambos han trabajado mano a mano y han tenido diferencias respecto de cómo enfrentar el balotaje. El principal asesor de Jara, por ejemplo, empuja una estrategia más férrea en contra de Kast, mientras que el exministro defiende un diseño donde la abanderada sea mucho más propositiva.

16/11/2025 - QUIROGA SOLARI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El tema es que en el pasado Solari ya declinó ante la posibilidad de dar un paso al frente y pasar a conducir el comando, pues junto a temas personales también tiene compromisos profesionales que le impiden dedicarse 100% a la campaña. Por ejemplo, este jueves recién regresará de Costa Rica, donde estuvo por motivos laborales desde inicios de semana.

Mientras toma forma el repliegue de Quiroga en sus salidas comunicacionales, desde los partidos han surgido voces críticas en su contra, que han llamado a que se concentre en sus labores de jefe de campaña.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista. 7 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

“La estrategia la define el comando y me imagino que aquello apunta a ir definiendo un lineamiento comunicacional. No creo que se actúe con voluntarismo”, dice, en tanto, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos.