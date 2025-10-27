Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, expresó este lunes su preocupación por el impacto internacional de las elecciones legislativas en Argentina, advirtiendo que el resultado podría generar una mayor injerencia de Estados Unidos en el país vecino.

Durante un punto de prensa posterior a su participación en una ronda de conversaciones con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Jara destacó que, si bien el proceso electoral trasandino es “respetable” y un signo positivo para la democracia, existen señales que deben observarse con cautela.

“ Lo único que me preocupa a mí es que esto pueda implicar cierto impacto con Estados Unidos, que más allá de la ayuda económica involucre también temas de soberanía, como ha trascendido respecto del ingreso de militares estadounidenses a bases militares argentinas ”, afirmó.

En el mismo tenor, añadió que “desde ya manifiesto que con Estados Unidos vamos a tener la mejor relación diplomática, sin perjuicio de que piense muy distinto a Donald Trump, pero aquí no van a ingresar militares estadounidenses. Chile se respeta y su soberanía también”.

Las declaraciones de Jara se dan en el marco del triunfo del oficialismo argentino en la mayoría de las provincias durante las recientes elecciones legislativas, en las que el gobierno de Javier Milei obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional.

Críticas a propuestas de Kast y Parisi

En la instancia, la carta oficialista también se refirió las propuestas presentadas anoche por sus contrincantes Franco Parisi (PDG) y José Antonio Kast (P. Rep) en el debate presidencial de Canal 13, siendo categórica en calificarlas de “irrealistas” y carentes de fundamento.

“Cuando aquí se prometen cosas como mandar a gente presa en cárceles-barcos que ni siquiera existen, o que los migrantes regulares se van a pagar su propio pasaje para subirse a un avión imaginario y aterrizar en un país imaginario -porque la mayoría de los migrantes irregulares son venezolanos y sabemos que no se les va a recibir-, la verdad, claro, la gente aquí es un poco confundida”, señaló.

La abanderada oficialista subrayó que su enfoque de gobierno apunta a políticas “realistas y serias”, destacando la importancia de fortalecer la seguridad pública, el control fronterizo y la salud, además de impulsar un ingreso vital de 750 mil pesos.

“A mí me interesa el trabajo realista, serio, y espero que Chile avance en los cuatro años, si me eligen presidenta, en el fortalecimiento del resguardo de las fronteras, en seguridad pública, en salud pública y, por cierto, en crecimiento económico”, afirmó.

Relación con el empresariado

En la cita con la Sofofa, Jara reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto con el sector privado, aunque aclaró que su prioridad será representar los intereses de la mayoría social.

“Nosotros trabajamos muchas veces con los empresarios en distintos temas, y lo mejor de poder tener una relación con confianza es que uno puede decir aquello en lo que está de acuerdo y aquello en lo que no, pero siempre seguir avanzando”, sostuvo.

Finalmente, consultada por los resultados de las encuestas y los preparativos de su comando para la recta final de la campaña, la candidata afirmó que seguirá enfocada en “conquistar conciencia y corazón” en un país “desencantado de la política”.

“Hay que ser muy respetuosos porque la ciudadanía va a ser quien elija a quienes pasen a segunda vuelta. Vamos a seguir con nuestra estrategia de conversar con todos los sectores y mantener contacto directo con la ciudadanía”, concluyó.