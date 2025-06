Jeannette Jara (PC): “No tengo que dar ninguna prueba de blancura”

“Ni siquiera me esperaba ser candidata a las primarias”. Jeannette Jara no esconde su sorpresa respecto del vuelo que agarró su candidatura. Según sondeos de opinión -hasta antes de la veda electoral-, es la abanderada favorita del oficialismo de cara a la elección primaria de este domingo.

¿Le sorprendió ser la favorita de las encuestas?

Ha pasado harta cosa en poco tiempo. Entonces, todas las cosas que han pasado, nunca me esperé ni siquiera, o sea, voy a partir al revés, ni siquiera me esperaba ser candidata a las primarias. Y lo soy. Entonces, me sorprendo cada día de las cosas que van pasando. Por eso, ahora que veo que es posible ser Presidenta, me estoy preparando para eso.

¿Quizás la subestimaron?

No creo que el tema sea porque yo soy la candidata, sino que porque el desafío que tenemos los que estamos en la primaria es quién interpreta mejor a la ciudadanía.

Hay quienes dicen que el secreto de su éxito está en que logró alejarse del Partido Comunista. ¿Cuál es la evaluación que usted hace?

Hay harto prejuicio de lo que es el PC. Hace poco se hablaba mucho de que en el PC eran todos 100% disciplinados, tenían una opinión única, como que no había cerebros pensantes ni opiniones diversas. Y hoy día se le critica al PC porque tiene opiniones diversas. Entonces, es un poco contradictorio (...). Si en el fondo yo quisiera ser presidenta del PC me postularía a la interna, yo quiero ser Presidenta de los chilenos y chilenas.

Pero incluso planteó renunciar al PC, aunque legalmente no se puede hasta después de las elecciones. ¿No ve en eso quizás un poco de oportunismo político, como planteó la diputada Hertz?

Hay una tensión en si uno renuncia o no renuncia al partido, pero la tesis que subyace a eso es que para combatir el anticomunismo yo tendría que dejar de ser comunista. Lo encuentro un poco contradictorio. Ahora, como lo he dicho: por un tema electoral yo no voy a renunciar al partido. Ahora, si hay otras consideraciones…

¿Cuáles?

No, no, es que hoy día no hay ninguno de esos escenarios puestos sobre la mesa.

¿Y posteriormente tampoco como señal al centro, como planteó Laura Albornoz, integrante de su comando, quien puso el ejemplo de Aylwin?

No hay ninguna conversación de ese tenor que hoy día se esté dando.

¿Ni tampoco para dar garantías a todos los sectores?

Es que yo no sé si cumpliría realmente ese rol, más allá de que no hay ninguna conversación al respecto, pero para mí la tesis, como te digo, lo principal es como que si yo quisiera combatir el anticomunismo dejando de ser comunista, entonces eso es como raro. Además, creo que yo no tengo que dar ninguna prueba de blancura ni de no ser sectaria, o sea, he construido con todos y lo saben.

Carolina Tohá justamente apuntó a la gobernabilidad que podría dar el PC. Planteó que no le gustaría que su partido gobierne. ¿Cómo toma eso?

Ahí Carolina no se tiene que preocupar, porque así como hemos sido gobierno juntos ahora, vamos a hacerlo en un futuro gobierno si es que me toca encabezarlo. O sea, si me eligen, eso no va a ser un gobierno del PC, va a ser el gobierno de una coalición, y de hecho, ya lo somos. Entonces, es como extraño ese argumento (...). Este va a ser el comando de la centroizquierda, no el comando del PC.

Si gana la primaria habrá una nueva hegemonía en la izquierda y reivindicará al PC. ¿Cómo lo ve usted?

Lo veo como un desafío y una tremenda responsabilidad, porque el desafío primero es poder, efectivamente, convocar a toda la centroizquierda. De quienes estamos en las primarias, yo sé que hay una palabra empeñada, pero hay gente que no está en las primarias y que nosotros debemos tratar de atraerla y sumarla. Y no me refiero solo a la DC, me refiero a gente como el gobernador Rodrigo Mundaca, a otros partidos que estén fuera, al mismo ME-O, al mismo profe Artés y a otros liderazgos. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer ahí un equilibrio adecuado de las fuerzas políticas para que todos se sientan incluidos.

¿Cuánta autonomía tendría usted del PC? Porque una de las cosas que han intentado instalar sus contendores es que el PC finalmente terminaría predominando.

Es curioso, porque yo también lo veo como el intento de instalar una idea que me pregunto que si yo fuera un candidato hombre alguien haría ese ejercicio político (...). Aquí gobierna quien elige el pueblo. Y, en mi caso, como lo he dicho reiteradamente y para que no quepa ninguna duda, las relaciones internacionales las voy a conducir yo, con pleno foco en los derechos humanos y el respeto a la democracia. Pero eso no solamente en esa materia, en todas.

Sus contendores le cuestionan que ha tenido una postura ambigua sobre Cuba. Usted planteó que es una democracia distinta. ¿Lo sostiene?

He respondido tantas veces esta pregunta, que voy a decir que ya encuentro que es un poco reiterado. Y que, además, si lo que les preocupa a mis contendores de primaria es que si respeto o no los principios de la democracia, pierdan cuidado, porque lo saben claramente.

¿Pero por qué no ser clara respecto de un punto que le han pedido despejar?

¿Saben lo que pasa? Porque, por ejemplo, respecto de Venezuela, he dicho lo que pienso y al otro lado igual insisten en que pienso lo contrario (...). Y cuando me lo preguntan no sale. Yo creo que lo que diga va a generar otra polémica. Y la verdad, como quiero ser Presidenta de Chile y no de Cuba, prefiero no volver a referirme al tema.

¿Pero eso no le deja un flanco abierto?

Prefiero no volver a referirme al tema.

Usted dijo lo de los presos políticos en Cuba, mientras Carmona aseguró lo contrario, abriéndole un flanco desde su mismo partido. ¿Cuánto costo le trae ese tipo de declaraciones?

A mí, ninguno. Yo tengo mi conciencia tranquila. Y si yo valido un informe de Amnistía Internacional en Chile, ¿por qué no lo voy a validar en Cuba?

Si gana, en la etapa que viene, va a tener que ampliarse hacia el centro y van a pedir ese tipo de garantías.

No se preocupen, van a contar con todas las garantías.

¿Por qué deberían votar por usted y no por Tohá o Winter?

Porque representamos un tronco común de ideas, pero que tiene bastantes énfasis distintos. Para mí, por ejemplo, los temas de seguridad pública tienen que ser abordados no solo desde el punto de vista de tener claridad que hay que hacer leyes, sino que, sobre todo, que hay que intervenir en los barrios más populares para que los niños puedan salir a la calle.

¿Tiene un plan B en caso de perder?

Lo primero es que voy a saludar a quien gane y después me voy a incorporar a su comando si es que así me lo permiten (...). Voy a buscar pega.