Jeannette Jara reaparece tras la derrota presidencial en reencuentro con su equipo de campaña

Comando de Jeannette Jara se reúne con la ex candidata a ocho días de la derrota presidencial.

Las apariciones públicas de la ex candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se redujeron al mínimo luego de la derrota en la elección del pasado domingo 14, frente a José Antonio Kast.

En la instancia, Jara se quedó con el 42 % de los votos, frente a un 58 % obtenido por la carta republicana.

Desde entonces, el silencio ha sido la tónica y las apariciones de Jara, se detuvieron. Incluso en redes sociales, donde sus cuentas de Instagram y X están en aparente pausa, sin publicaciones recientes, desde la noche del 14 de diciembre.

Sin embargo, durante este lunes, a ocho días de perder en las urnas, integrantes del comando de campaña de la ex ministra del Trabajo revelaron que se reunieron con la abogada para efectos de cerrar un ciclo, en un ambiente más distendido y sin las presiones de análisis en torno al resultado.

A través de Instagram, se dio cuenta del encuentro, que concentró a distintas figuras que fueron parte del equipo de campaña.

Entre quienes asistieron, se encuentra quien fuera la coordinadora programática de Jara, Camila Miranda, del Frente Amplio (FA). Asimismo, la cita contó con la asistencia de la secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del FA, Sofía Fuentes; quien tuvo un rol de despliegue en terreno, cuando se competía por La Moneda.

Entre otros asistentes, también estuvo Darío Quiroga, Ignacio Rojas (redes), Diego Cornejo (redes) y su pareja, Claudio Rodríguez.

También llegaron a la cita los economistas Luis Eduardo Escobar y Osvaldo Rosales.

Con todo, Jara había optado por mantenerse en familia y alejada de las instancias de camaradería o de análisis tras el resultado que la dejó en camino por ser jefa de Estado.

De hecho, hubo el intento de realizar una instancia la semana pasada que reuniera a parte de los equipos en la vivienda de la ex titular del Trabajo, en la comuna de Ñuñoa, lo que no prosperó, según publica The Clinic.

En línea con lo anterior, Jara tampoco asistió el fin de semana pasado al comité central del Partido Comunista (PC), instancia de la cual es miembro, pese a las expectativas que había de su concurrencia.