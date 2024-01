Joel Olmos, alcalde de La Cisterna: “No veo un ánimo fratricida en el oficialismo, hay voluntad frente a un enemigo común: la arremetida conservadora”

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, está próximo a militar por primera vez en un partido político. Se decidió por Acción Humanista, la colectividad que encabeza el diputado Tomás Hirsch y con la que pretende conseguir su reelección en las municipales de octubre de este año.

Si bien reconoce que en la comuna ha surgido competencia, de la mano del exalcalde Santiago Rebolledo (ex PPD), confía en que su nombre puede representar los anhelos del Socialismo Democrático, del Frente Amplio y del Partido Comunista en el municipio. “Una alcaldía que está en un primer periodo y que tiene una buena evaluación de la comunidad y buenos números de gestión no tendría por qué no reelegirse”, afirma.

¿Tiene decidido ir a la reelección?

Sí. Desde muy temprano en la gestión el plan fue participar en un segundo periodo. Eso está muy supeditado al desempeño y vemos que tenemos logros.

¿Con qué apoyos pretende asumir el desafío?

Soy independiente, pero hemos logrado construir dos tipos de relaciones. Primero con la comunidad. Por otro lado, hemos tenido una buena relación con los partidos, porque soy independiente con ideología de izquierda. Por ser de izquierda, tengo una relación con el gobierno, formo parte de ese ideario. Probablemente estoy un poquito más a la izquierda, pero eso ya es entrar en el detalle. No se puede renegar en el momento político que vivimos.

¿La elección planea enfrentarla como independiente?

Yo estaría entrando a Acción Humanista en este momento, entonces no enfrentaría las próximas elecciones como independiente, sino como militante.

¿La idea de militar pasa por un tema de convicciones o es algo que hace más fácil repostular?

Las dos cosas. Nadie puede negar que facilita la instalación de un nombre en una papeleta. Pero no es que hoy día hayamos hablado con Acción Humanista; hemos trabajado con ellos desde el Juntos Podemos, Juntos Podemos Más. Tenemos una historia común.

¿Espera que las demás colectividades lo apoyen en su reelección y no presenten candidaturas por el lado?

Sí. Lo de las candidaturas por el lado es un poquito difícil, a menos que alguien se saliera del bloque, como el exalcalde (Santiago Rebolledo), que se salió del PPD y está pensando en correr por el lado. Pero nosotros creemos que en este momento nuestro mejor escenario es representar al Socialismo Democrático, a Apruebo Dignidad y a los independientes de izquierda que no tienen partido o que se salieron del Frente Amplio en algún momento. Como yo, que me salí del Frente Amplio siendo de los fundadores. Ese es nuestro mejor escenario: enfrentar a la derecha con una unidad basada en un proyecto programático. Hasta ahora, creo que esa va a ser la tónica, pensando que una alcaldía que está en un primer periodo y que tiene una buena evaluación de la comunidad y buenos números de gestión no tendría por qué no reelegirse.

¿Considera que usted representa la candidatura más competitiva?

Es la más competitiva, porque cuando estás en un municipio está toda la fuerza de los funcionarios, los servicios sociales y la relación con la comunidad. Pero, además de eso, en los partidos también nos dicen que tienen una buena evaluación nuestra. La Cisterna está bien instalada, hay cosas que pasan acá que no pasan en los alrededores que son de otros proyectos, de partidos. Tiene que ver con que hemos logrado tomar lo mejor de los partidos y poder construir desde la independencia este proyecto con ellos también.

¿Cómo evalúa que en Santiago, en que hay una alcaldesa del PC, se levante a un precandidato desde el propio oficialismo?

Los partidos siempre tienen sus apuestas, porque hay dirigentes más o menos posicionados. Es muy difícil evaluar una comuna como Santiago, porque siempre las evaluaciones son interesadas. Todos tienden a evaluar con el tema de seguridad una comuna, pero es un proceso muy complejo de evaluar. Siempre te tratan de sacar a la pizarra con lo que estás más débil y no miran lo otro. Los partidos tienen que ser generosos en reconocer lo bueno también y hacerse cargo de lo malo.

¿Cómo evalúa la estrategia que ha desarrollado el oficialismo para las municipales? Se ha hablado de que quieren promover la unidad, pero han sido varios los roces. Santiago es el mejor ejemplo.

El clima ha sido muy parecido al de otros años. En la medida que exista una voluntad de construcción colectiva que tenga que ver con un horizonte de proyecto político del modelo de sociedad que queremos, va a ser más fácil discutir, más allá del ‘aquí te toca a ti y aquí me toca a mí'. Yo no veo un ánimo tan fratricida, hay una voluntad frente a un enemigo común que es la arremetida conservadora, populista y neofascista. Hay una necesidad de pensar esta estrategia electoral más allá de uno mismo, sino como bloque.

¿No teme que, como Acción Humanista es un partido chico, a los partidos más grandes del oficialismo se les abra el apetito por La Cisterna?

No. Yo creo que debiésemos resolver esa diferencia de alguna manera más fraterna. El apetito no puede estar por sobre la ética. En ese sentido, estamos tranquilos. Y, si no resulta, si hay un quiebre, nosotros de todas maneras vamos a apostar a una construcción colectiva con un horizonte programático transformador de izquierda y trabajaremos con todos quienes estén en esa línea.

¿Siente pertenencia por el gobierno del Presidente Boric?

Yo fui senador universitario con Gabriel, en grupos de izquierda que tenían afinidad y trabajamos juntos por un proyecto mayor. Nuestro proyecto sí está con el proyecto del Presidente hoy día.