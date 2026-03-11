Johannes Kaiser define su rol durante gobierno de Kast: una “leal oposición” para evitar giros hacia la izquierda

En el marco del cambio de mando que se realizará durante la jornada de hoy, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, definió la posición política que adoptará su bancada durante el futuro gobierno de José Antonio Kast.

Así, declaró que su colectividad será “leal oposición” y descartó integrarse al Ejecutivo, optando por un rol de vigilancia externa. Esta estrategia busca dos objetivos centrales, el primero de ellos, evitar que el nuevo gobierno ceda ante las presiones políticas a lo que señaló que serán “ancla y huasca”.

“Vamos a impedir que se nos corran demasiado a la izquierda” , apuntó al gobierno que asumirá durante esta mañana, citando como precedente el negativo manejo que tuvo el segundo proceso constitucional.