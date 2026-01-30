José Antonio Kast visita el Cecot y se prepara para reunirse con Bukele

El presidente electo, José Antonio Kast, con su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en Cecot.

Pasadas las 09.00 horas de El Salvador, 12.00 horas de Chile, el presidente electo, José Antonio Kast, arribó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la famosa megacárcel de Nayib Bukele.

Hasta allá llegó en helicóptero acompañado de su futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert. También participó de la visita el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Posterior al recorrido por la prisión, Kast se reunirá con el presidente Bukele en la Casa Presidencial, en San Salvador. En esa cita también participará su comitiva.

Más tarde, aproximadamente a las 15.15 horas de El Salvador, 18.15 en Chile, se espera que Kast y Bukele entreguen una declaración conjunta ante los medios de comunicación.

Valoración al modelo carcelario

Esta es la segunda vez que Kast visita el Cecot, la primera fue en abril del 2024. Allí fue acompañado del presidente de republicanos, Arturo Squella; del general (r) de Carabineros -y ahora diputado electo-, Enrique Bassaletti y del diputado Cristián Araya.

Por lo mismo, su valoración al Centro de Confinamiento del Terrorismo no es una sorpresa. De hecho, ayer antes de tomar el vuelo al país centroamericano reforzó esa postura.

Foto: Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

“H oy día ya no hay guerras internas entre las maras, se terminó todo lo que era el conflicto civil que existía en El Salvador, y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz ”, dijo.