    Política

    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    El presidente electo abandonó Panamá con rumbo a San Salvador, donde se reunirá este viernes con su homólogo salvadoreño, además de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Minutos antes de abordar el avión que lo llevará a El Salvador, el presidente electo José Antonio Kast valoró la noche de este jueves los resultados que ha tenido el controvertido modelo de seguridad impulsado por el mandatario Nayib Bukele en el país centroamericano.

    Esto, tras culminar su viaje a Panamá, en el marco del periplo que realiza por América Central y el Caribe, que también incluyó una parada en República Dominicana.

    Y, precisamente, la agenda que contempla Kast para esta viernes incluye una reunión con Bukele en la tarde (17.05 de Chile), tras visitar durante la mañana (12.00 de Chile) el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión inaugurada en 2023 por el mandatario salvadoreño para hacer frente a las “maras” o pandillas.

    “No conozco al presidente Bukele, es una gran oportunidad para conocerlo a él, a la primera dama (Gabriela Rodríguez) y profundizar las relaciones que vienen de hace muchos años con El Salvador”, sostuvo el republicano.

    Ante la prensa, relevó que “ellos han sido exitosos en el combate al crimen organizado. Ellos están velando por la integridad de sus compatriotas. Son un país pequeño, de cerca de 6 millones de habitantes, donde hoy día, claro, se da una situación concreta en una cárcel de alta seguridad, que es el Cecot, que genera discusiones en Chile. Pero ustedes van a ver, cuando estén en El Salvador, que no genera ninguna discusión en El Salvador, porque hay 6 millones de personas que recuperaron la libertad”, destacó.

    En este mismo sentido, valoró que gracias al modelo de Bukele, en El Salvador “hoy día ya no hay guerras internas entre las maras, se terminó todo lo que era el conflicto civil que existía en El Salvador, y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz”.

    Y tras destacar que la decisión de construir una cárcel de alta seguridad en ese país corresponde exclusivamente a los salvadoreños, el mandatario electo indicó que “nosotros no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema, pero sí tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros compatriotas, que hoy día se ha visto alterada y afectada por el crimen organizado”.

    Resto de la agenda

    De acuerdo con la Oficina del Presidente Electo (OPE), a las 14.40 (17.40 de Chile) se sumará a la cita en la Casa Presidencial -la sede de Bukele- la comitiva que acompaña a Kast: los futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

    Finalmente, para las 15.15 (18.15 de Chile) se espera una declaración conjunta de Kast y Bukele.

