Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

Tras tres días con distintas actividades, este jueves José Antonio Kast terminó su visita a Panamá y partió hasta la última parada de su gira en Centroamérica: El Salvador, donde se reunirá con el presidente de ese país, Nayib Bukele.

Al cierre de este edición, el presidente electo se encontraba ya en viaje hasta la capital, San Salvador, donde se espera que arribe cerca de las 23:30, hora nacional.

Inicialmente, su llegada al país estaba programada para el lunes de esta semana, sin embargo, debido a condiciones climáticas tuvo que ser modificado para este viernes.

La visita del fundador republicano a la nación liderada por Bukele es considerada una de las más importantes de su gira por Centroamérica, que también incluyó paradas en República Dominicana y Panamá. En este último, Kast tuvo su debut frente a otros líderes y mandatarios de la región, tras participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la CAF.

Lo cierto es que en su entorno no escoden que la visita a el Salvador tiene un significado especial. Si bien, el futuro mandatario ya visitó el país en 2024 para revisar parte del modelo de seguridad adoptado por el gobierno de Bukele, en este caso como presidente electo no solo sostendrá su primer encuentro con su par salvadoreño, sino que también lo hará acompañado de su futura ministra de seguridad, Trinidad Steinert.

Lo anterior, en un contexto en el que el foco de su administración estará puesto justamente en la crisis de seguridad en el país.

“El día de mañana el presidente Kast va a tener una reunión, una importante reunión con el presidente de El Salvador. Tuve la oportunidad el año antepasado de acompañar al hoy día presidente electo a conocer el modelo de seguridad en El Salvador y fue realmente valioso para la estructura de plan de seguridad que esperamos montar acá en Chile a partir del 11 de marzo”, dijo al respecto el timonel republicano, Arturo Squella.

En esa línea, afirmó que “ahora que ya va acompañado de la futura ministra de Seguridad, esas conversaciones que teníamos tiempo atrás que eran una lógica de hipótesis, hoy día podrían ser realidad, se puede avanzar en los detalles de cómo hicieron tal o cual etapa del plan de seguridad que implementaron con bastante éxito”.

En ese contexto, en su visita, Kast no solo sostendrá una bilateral con Bukele, sino también con parte de su gabinete y además visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel símbolo del modelo de seguridad salvadoreño y a la que el republicano ya concurrió en 2024.

Su último día en Panamá

Antes de partir a El Salvador, este jueves el presidente electo sostuvo sus últimas actividades en Panamá.

A primera hora, participó de un desayuno con la Cámara de Comercio del país, donde estuvo acompañado por el expresidente Eduardo Frei, y parte de su futuro gabinete, como Steinert, su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, y el próximo titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Tras ello, sostuvo un encuentro con el presidente panameño, José Raúl Merino. Más tarde, hizo lo propio con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien realizó una declaración conjunta.

“Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy fuerte y eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz”, planteó Kast tras la cita.

En esa línea, afirmó que “estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales”.