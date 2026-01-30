SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

    El presidente electo llegará este jueves en la noche a la nación salvadoreña, donde sostendrá una reunión con el mandatario, Nayib Bukele. También visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Tras tres días con distintas actividades, este jueves José Antonio Kast terminó su visita a Panamá y partió hasta la última parada de su gira en Centroamérica: El Salvador, donde se reunirá con el presidente de ese país, Nayib Bukele.

    Al cierre de este edición, el presidente electo se encontraba ya en viaje hasta la capital, San Salvador, donde se espera que arribe cerca de las 23:30, hora nacional.

    Inicialmente, su llegada al país estaba programada para el lunes de esta semana, sin embargo, debido a condiciones climáticas tuvo que ser modificado para este viernes.

    La visita del fundador republicano a la nación liderada por Bukele es considerada una de las más importantes de su gira por Centroamérica, que también incluyó paradas en República Dominicana y Panamá. En este último, Kast tuvo su debut frente a otros líderes y mandatarios de la región, tras participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la CAF.

    Lo cierto es que en su entorno no escoden que la visita a el Salvador tiene un significado especial. Si bien, el futuro mandatario ya visitó el país en 2024 para revisar parte del modelo de seguridad adoptado por el gobierno de Bukele, en este caso como presidente electo no solo sostendrá su primer encuentro con su par salvadoreño, sino que también lo hará acompañado de su futura ministra de seguridad, Trinidad Steinert.

    Lo anterior, en un contexto en el que el foco de su administración estará puesto justamente en la crisis de seguridad en el país.

    “El día de mañana el presidente Kast va a tener una reunión, una importante reunión con el presidente de El Salvador. Tuve la oportunidad el año antepasado de acompañar al hoy día presidente electo a conocer el modelo de seguridad en El Salvador y fue realmente valioso para la estructura de plan de seguridad que esperamos montar acá en Chile a partir del 11 de marzo”, dijo al respecto el timonel republicano, Arturo Squella.

    En esa línea, afirmó que “ahora que ya va acompañado de la futura ministra de Seguridad, esas conversaciones que teníamos tiempo atrás que eran una lógica de hipótesis, hoy día podrían ser realidad, se puede avanzar en los detalles de cómo hicieron tal o cual etapa del plan de seguridad que implementaron con bastante éxito”.

    En ese contexto, en su visita, Kast no solo sostendrá una bilateral con Bukele, sino también con parte de su gabinete y además visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel símbolo del modelo de seguridad salvadoreño y a la que el republicano ya concurrió en 2024.

    Su último día en Panamá

    Antes de partir a El Salvador, este jueves el presidente electo sostuvo sus últimas actividades en Panamá.

    A primera hora, participó de un desayuno con la Cámara de Comercio del país, donde estuvo acompañado por el expresidente Eduardo Frei, y parte de su futuro gabinete, como Steinert, su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, y el próximo titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Tras ello, sostuvo un encuentro con el presidente panameño, José Raúl Merino. Más tarde, hizo lo propio con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien realizó una declaración conjunta.

    “Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy fuerte y eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz”, planteó Kast tras la cita.

    En esa línea, afirmó que “estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales”.

    Más sobre:José Antonio KastEl SalvadorEduardo FreiBoliviaEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tamara Ramírez, diputada electa del PDG y acuerdo en la Cámara: “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos que solicitamos”

    Tras dos semanas de crisis: el cara a cara oficialista entre el PS y el FA-PC

    Avioneta cae en parcela contigua a aeródromo de Curacaví: piloto resultó lesionado

    Gonzalo Rodríguez, director de Techo: “Las viviendas de emergencia deberían llegar en dos meses como máximo”

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Lo más leído

    1.
    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    2.
    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    3.
    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    4.
    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    5.
    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Creo que hubo maniobras dilatorias”

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Creo que hubo maniobras dilatorias”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador
    Chile

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

    Tamara Ramírez, diputada electa del PDG y acuerdo en la Cámara: “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos que solicitamos”

    Tras dos semanas de crisis: el cara a cara oficialista entre el PS y el FA-PC

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012
    Negocios

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Plan de fiscalización 2026 del SII pone foco en comercio ilícito y crimen organizado

    Desempleo baja a 8% y creación de puestos de trabajo anota su mayor alza en 14 meses, pero sostenida por la informalidad

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano
    El Deportivo

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano

    Perú ya piensa en 2030 y oficializa al brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador

    En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China
    Mundo

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China

    Trump asegura que Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana

    Hombre intenta liberar a Luigi Mangione de prisión haciéndose pasar por un agente del FBI

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan