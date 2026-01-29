José Antonio Kast se reúne con el presidente de Bolivia y sostienen diálogo con miras a mejorar relaciones diplomáticas y comerciales

A un día del cierre de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo, José Antonio Kast se reunió con el actual mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en Ciudad de Panamá.

Ambos líderes coincidieron en la región con motivo del Foro Económico de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar este año en Panamá. A propósito de su gira, Kast ya se ha reunido con los mandatarios de tres países Luis Abinader (Republica Dominicana), José Raúl Mulino (Panamá) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

Se espera que mañana se concrete su bilateral con el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele, cita que estaba prevista para el lunes, pero que tuvo que ser reagendada luego de que el vuelo que llevaría a Kast a ese país, con una escala previa a Miami, Estados Unidos, fuera cancelado por condiciones climáticas adversas. También está considerado que durante su estadía visita el Centro del Confinamiento para el Terrorismo (Cecot).

Al término del encuentro con Rodrigo Paz, el republicano abordó los lazos con el vecino país. “Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo".

“Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz. Y esto abre una nueva manera de encontrarnos en torno a la calidad de vida de nuestros compatriotas y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia", añadió.

A su turno el gobernante boliviano expresó sus felicitaciones a Kast por su triunfo resaltando: “Todo dentro de la democracia, nada fuera de la democracia”. Luego, aludiendo a la relación entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas están formalmente suspendidas y en la práctica se mantienen a nivel consular, acotó: “Entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile hace un momento superior”.

“La prioridad es crecer, la prioridad es dar salud, educación, la prioridad es darle un mejor futuro a nuestros habitantes y eso nos conlleva a entender que nuestros retos no son resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia-Chile, Chile Bolivia, tengan una mejor perspectiva junto al contexto sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones”, reafirmó.