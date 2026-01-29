SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Frente a otros líderes del continente como Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Gustavo Petro (Colombia), el presidente electo entregó su primer discurso como futuro mandatario en un encuentro internacional. En su alocución, convocó a una cooperación "duradera, efectiva y sin complejos" para enfrentar la crisis de seguridad.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    Poco más de diez minutos duró la primera intervención de José Antonio Kast como presidente electo en un encuentro internacional.

    En el marco de su gira por Centroamérica, en la que visitó República Dominicana y en los próximos días El Salvador, el republicano participó este miércoles del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la CAF, en Panamá, en lo que fue su debut en el exterior.

    A la cita llegaron otros líderes y mandatarios de la región como Rodrigo Paz (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Lula da Silva (Brasil). Con este último sostuvo una reunión bilateral el martes en la noche.

    Ese encuentro, de hecho, fue parte de las menciones que Kast hizo en su discurso de apertura, el que elaboró con su asesor Cristián Valenzuela. Durante su periplo, Kast ha estado acompañado también por algunos de sus futuros ministros, entre ellos, quien será su canciller: Francisco Pérez Mackenna, y su asesor de Asuntos Internacionales, Eitan Bloch.

    Todos ellos han sido parte del estreno en el exterior del republicano, viaje que, hasta ahora, en su equipo hacen un balance positivo, salvo por algunos traspiés que, en todo caso, desdramatizan. Por ejemplo, cuando estaba dando la declaración conjunta con el líder dominicano, Luis Abinader, el pasado domingo 25 de enero.

    Ahí, Kast tuvo un lapsus de fechas. “(El Presidente) también nos dijo que se cumplían este año, el centenario, si no me equivoco, 160 años, perdón, y que era el primer país que había reconocido la independencia el 14 de...”, estaba diciendo, pero fue interrumpido por Abinader, quien le ayudó con los datos precisos.

    En su alocución ante la CAF, el futuro mandatario aprovechó de hacer un repaso de la actualidad en el continente y hacer un llamado a la coordinación regional “duradera, efectiva y sin complejos” para enfrentar la crisis de seguridad.

    “Quiero partir por la unidad, pero no como consigna emocional, sino como obligación institucional. La unidad no significa renunciar a lo que uno cree. Significa entender el lugar que se ocupa cuando se gobierna. Un presidente no administra una trinchera. Lidera una nación”, partió señalando.

    En ese contexto, afirmó que “por eso, cuando me senté ayer con el presidente Lula, con quien tengo diferencias profundas, no se sentó un candidato, ni quien encabeza una disputa ideológica. Se sentó el presidente electo de Chile, hablando con el presidente de Brasil, pensando en cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos y cómo, aun desde miradas distintas, podemos construir cooperación real”.

    Y es que el gesto de Kast al líder brasilero no fue al azar. Forma parte de su diseño en política exterior que se cristalizó a partir de que fue electo como presidente: mantener buenas relaciones con los países de la región.

    Así, en su discurso, el republicano recalcó que “América Latina no está condenada al fracaso. No está condenada a la pobreza. No está condenada a la violencia. No está condenada a la división eterna. Está estancada porque ha tolerado demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa”.

    En esa línea, planteó que “hemos fallado (...). Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región. Cuando millones de latinoamericanos trabajan toda su vida y siguen siendo pobres, hemos fallado. Cuando barrios completos están controlados por bandas criminales, hemos fallado”.

    Tras esto, respecto a la crisis de seguridad en el continente, remarcó que “sin seguridad la democracia es una ficción. Sin seguridad la libertad es el privilegio de unos pocos (...). El crimen organizado ya no es un problema local, es una amenaza regional, y frente a eso no bastan los discursos. Se requiere una cooperación duradera, efectiva y sin complejos. Con inteligencia compartida, con control fronterizo real”.

    Por último, insistió en la unidad del continente y afirmó que “ningún país se salva solo, en un mundo cada vez más competitivo y más duro, la fragmentación nos debilita, la coordinación nos fortalece”.

    El debut del presidente electo marcó un giro en la relación de Kast con varios de los presentes. No solo por sus críticas previas a mandatarios como Lula y Petro -a quien saludó cordialmente pese a las críticas recientes del líder colombiano sobre que en Chile tratan a sus compatriotas como “esclavos”-, sino también porque incluso hace unos meses había cuestionado en varias ocasiones a la CAF.

    Específicamente, el republicano criticó que en 2022 Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) respaldara en el Congreso la incorporación de Chile al organismo que integra a 23 países de Latinoamérica y el Caribe.

    “Aprobaron los presupuestos. Aprobaron el ingreso a la CAF. Aprobaron el manotazo en pensiones. Aprobaron la nueva burocracia en seguridad. Chile Vamos es cómplice del deterioro fiscal. No vengan a ahora a lavarse las manos por el daño fiscal”, cuestionó, por ejemplo, en enero del año pasado.

    Un año antes, en tanto, afirmó en sus redes sociales que “la CAF (Banco Desarrollo América Latina y el Caribe) se convirtió en una caja pagadora para distintos sectores políticos. Ejemplos Jackson; Urrejola y ahora Meza-Lopehandía. Todos cercanos a Boric. El costo para Chile? Más de US $ 1.500 millones. Inaceptable“.

    El futuro mandatario se mantendrá en Panamá hasta este jueves. De hecho, no solo está previsto que en el foro exponga su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sino que se espera sostenga algunas reuniones bilaterales con otros líderes del continente. Entre ellas, ya está confirmada la cita con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

    Tras ello partirá durante la tarde a El Salvador, donde el viernes sostendrá una reunión con el presidente de ese país, Nayib Bukele, y también visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel símbolo del actual gobierno salvadoreño.

