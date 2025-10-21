Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

En su paso por Los Ángeles, Región del Biobío, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, dio a conocer la medida que aplicaría en la zona, en caso de llegar a La Moneda.

“Yo he votado ya desde hace más de un año en contra del Estado de Emergencia acotado que tiene este gobierno, porque no ha sido utilizado para aquello que debió haber sido utilizado, que es ir a buscar a los grupos armados, desactivarlos, meterlos presos o liquidarlos en el caso que ofrezcan resistencia”, aseveró el aspirante a la presidencia.

“Lamentablemente el Estado de Excepción se ha transformado en normalidad. Nosotros estamos a favor de estados de sitio muy acotados territorialmente, ahí donde tenga que intervenir la fuerza pública con respaldo militar, pero no queremos mantener a la ciudadanía sometida a restricciones constitucionales que no corresponden”, agregó.