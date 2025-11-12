OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Kaiser critica gestión de Jara y dichos de ministra Vallejo: “Chile no se cae a pedazos, se cae a balazos”

    El libertario cuestionó a las figuras del Partido Comunista luego de su participación en el debate de Anatel y además, aseguró tener diferencias con José Antonio Kast, tras los cuestionamientos de la carta presidencial oficialista.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, apuntó este martes contra la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y contra el gobierno por la situación de inseguridad en el país, durante un banderazo realizado en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

    La actividad fue organizada por los candidatos al Congreso del distrito 12 que son parte del pacto parlamentario “Cambio por Chile” que incluye el PNL, al Partido Republicano y al Partido Social Cristiano, al cual fue invitado Kaiser para participar en apoyo a sus apuestas.

    Al llegar al parque Eduardo Frei, emplazado en la avenida La Florida con Departamental, Kaiser apuntó contra el gobierno, luego de que la ministra vocera, Camila Vallejo, calificara como una “mentira” que “Chile se cae a pedazos”, que ha sido una de las consignas de campaña por los candidatos de derecha.

    “No, Chile se cae a balazos, a balazos se está cayendo. Todos los días muere gente, entre otras cosas, porque este gobierno es incapaz de recuperar el orden público y la seguridad, porque no se hicieron las inversiones que tenían que hacerse”, señaló Kaiser en alusión a las declaraciones de la secretaria de Estado.

    Asimismo, también fue consultado por su percepción tras participar ayer en el debate organizado por Anatel y, si su performance, podría incidir en el resultado del domingo 16.

    “A estas alturas ya no sé lo que puede incidir y lo que no. Lo único que quiero es que llegue el domingo, tengamos certeza de lo que va a pasar”, señaló el libertario.

    “Esperamos sacar un buen resultado parlamentario, también”, agregó el diputado Kaiser, acompañado de los candidatos a diputados por el distrito 12.

    Requerido por la prensa, también abordó las críticas realizadas por la candidata del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, quien cuestionó que Kaiser y José Antonio Kast no se rebatan entre ellos.

    “Nosotros somos oposición y ella es gobierno, si no le pegamos al gobierno no tiene sentido todo este ejercicio”, afirmó Kaiser.

    Además, se hizo cargo de las diferencias entre su propuesta y valores, de los de Kast. “Yo creo que me he diferenciado bastante de José Antonio. Nosotros tenemos una aproximación distinta en materias valóricas, lo mostramos; tenemos una aproximación distinta en materia de seguridad, del Poder Judicial, eso ha sido bastante evidente, y la gente podrá tomar su opinión”, sostuvo al respecto.

    En la misma línea, cuestionó a Jara y su gestión en la administración de Frente Amplio. “Lo único que le diría a la señora Jara es que no es culpa de nosotros que ella no sepa que es lo que hace su bancada en el Congreso, cuando dice que vota a favor de los proyectos de seguridad y no es el caso; que no es culpa de nosotros que haya tenido una mala gestión como ministra del Trabajo y que no es culpa de nosotros que el partido que la lleva sea un partido que no la lleva, de manera coloquial”.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesJohannes KaiserLa FloridaDistrito 12

