Kaiser cuestiona a Gajardo tras defensa a Cordero por caso de Bernarda Vera: “Debe renunciar si quiere pronunciarse”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario calificó como "una intromisión inaceptable” los dichos del ministro de Justicia.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
RICARDO ULLOA/ATON CHILE

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cuestionó la intervención del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en la defensa de su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, en el marco del caso de Bernarda Vera, mujer incluida en el listado de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura y que actualmente se encuentra en Argentina.

Este sábado, en conversación con CHV Noticias, Gajardo calificó de “irresponsables” y “poco serias” las acciones anunciadas por la oposición contra Cordero, incluyendo querellas y denuncias relacionadas con su gestión en casos de detenidos desaparecidos.

Frente a esto, el abanderado del PNL señaló que el secretario de Estado “debe renunciar si quiere pronunciarse sobre este tipo de causas; en caso contrario, le exijo que guarde silencio”.

“El ministro de Justicia no puede, ni debe pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunales de justicia”, aseguró.

En ese sentido, Kaiser aseguró que los dichos del ministro corresponden a “una intromisión inaceptable”, calificándola de “una violación del principio de separación de poderes”

“Esto es una politización de la causa en sí misma y es algo que no vamos a tolerar”, sentenció.

