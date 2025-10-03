SUSCRÍBETE
Política

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

La acción presentada contra Cordero es "por eventual responsabilidad penal en el delito de prevaricación administrativa por omisión" durante su gestión como titular de Justicia.

Helen Mora 
Helen Mora
Foto: Prensa PNL

La mañana de este viernes, representantes del Partido Nacional Libertario se refirieron a la querella presentada ayer contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra quienes resulten responsables, por el caso de Bernarda Vera.

Y es que esta última figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile, pero según reveló un reportaje deChilevisión, fue encontrada con vida en Argentina hace unos días.

Desde el frontis del Palacio de Justicia, el vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, sostuvo: “Estamos acá para informarles sobre una querella presentada el día de ayer por los hechos gravísimos que informó un canal de Televisión sobre la señora Bernarda Vera Contardo, que está incluida en el informe Rettig como detenida y desaparecida y que estaría en Argentina viva”.

“Es importante que estos fraudes no sigan ocurriendo”, acotó.

Luego, el abogado que presentó la querella, Maximiliano Murath, detalló: “El día de ayer se presentó ante el séptimo juzgado de garantía a Santiago una querella criminal por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales respecto a la señora Bernarda Vera Contardo, estipulada en el artículo 470, número 8 del Código Penal, y también una acción criminal en contra del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, por eventual responsabilidad penal en el delito de prevaricación administrativa por omisión, y también en contra de la jefa del programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechoss Humano del Ministerio de Justicia, Paulina Zamorano, por el delito de prevaricación administrativa por omisión, estipulado en el artículo 228 del Código Penal”.

“Nos parece grave el hecho de ocultar y de no denunciar a la Fiscalía y a los jueces la información de que una persona que al parecer había sido calificada como detenida desaparecida por la Comisión Rettig estaba viva y que producto de eso se estaba obteniendo fraudulentamente una pensión para un tercero que es un familiar”, reprochó.

Por último, el candidato a diputado Cristián Daly añadió: “Hemos escuchado a la izquierda siempre decir justicia, verdad y reparación, pero la verdad es que lo que demuestra esto es que están solamente preocupados de la reparación y no de la justicia, ni tampoco de la verdad”.

