Kaiser respalda alza del combustible afirmando que no había “otro camino” y acusa a la izquierda de “sabotear” al gobierno

El excandidato presidencial y fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó la polémica alza del combustible, anunciada la noche del lunes por el gobierno de José Antonio Kast.

Al igual que sus excontrincantes en la carrera presidencial (Evelyn Matthei, Jeannette Jara y Franco Parisi), el libertario compartió a través de sus redes sociales un mensaje respecto al tema.

En el video de 1:37 minutos, Kaiser acusa a la izquierda de tratar “de hacerle sabotaje al Estado de Chile”.

“Dejaron al país en pelota, literalmente sin dinero. Dejaron el Estado arruinado, se endeudaron a nuestro país más de 20 mil millones de dólares. Ahora hay una guerra en el Medio Oriente y no se les ocurre nada mejor que empezar a hacerle sabotaje al nuevo gobierno", indicó.

En ese sentido, el expresidenciable reforzó que no forma parte del gobierno, sin embargo, dijo entender “que nuestra misión esencialmente es defender los intereses del pueblo de Chile”.

"Sabemos que no podemos ser irresponsables en una situación tan grave como la que está viviendo nuestro país y lo que están haciendo (la izquierda) no solamente es ser irresponsables, es actuar de mala fe, es actuar de mala fe porque son ellos los causantes de la crisis económica en que se encuentra el estado de Chile y es por eso que no se puede mantener el Mepco durante un par de meses más para contener entonces el alza del petróleo internacional", indicó.

En ese sentido, invitó a sus seguidores a que “no se dejen engañar por quienes les quieren hacer creer que el nuevo gobierno está haciendo esto de mala fe”.

Con ello, se cuestionó: “¿Ustedes creen que un gobierno vendría simplemente a matar su propia popularidad voluntariamente subiendo los precios de la bencina si tuviese algún otro camino de salida? Pues no lo tiene".

“Nosotros los nacional libertarios lo sabemos, el gobierno lo sabe y la oposición lo sabe, pero les mienten a ustedes, así como les mintieron durante los últimos cuatro años, ahora vienen a mentir de nuevo”, indicó.