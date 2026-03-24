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    Política

    “El gobierno está apagando el incendio con bencina”: la dura crítica de Jeannette Jara a la gestión de Kast por alza del combustible

    La contrincante de Kast en los comicios se sumó a las críticas de la oposición e hizo un llamado: “Recapaciten. Aún es tiempo”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El alza del combustible que se materializará este jueves para la bencina y el diésel no ha dejado indiferente a nadie. La medida establecida por el gobierno de José Antonio Kast responde -según expusieron- al conflicto bélico en Irán, que ha tenido como consecuencia el alza del petróleo a nivel mundial.

    En concreto el precio de las bencinas subirá en $370 y el del diésel en $580. Eso sí, desde La Moneda aseguraron que la parafina y transporte público en Santiago no se verán afectados.

    Desde la oposición miran con preocupación esta alza y han acusado al gobierno de “indolente”, además han planteado que este aumento histórico afectaría directamente a la clase media.

    En ese escenario, la excandidata presidencial y contrincante de José Antonio Kast en los comicios, Jeannette Jara, abordó la situación.

    “El gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país", planteó a través de su red social de X.

    A ello sumó un breve mensaje: “Recapaciten. Aún es tiempo”.

    Más sobre:Jeannette JaraCombustibleJosé Antonio KastBencinaParafinaDiéselAlza

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