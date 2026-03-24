“El gobierno está apagando el incendio con bencina”: la dura crítica de Jeannette Jara a la gestión de Kast por alza del combustible
La contrincante de Kast en los comicios se sumó a las críticas de la oposición e hizo un llamado: “Recapaciten. Aún es tiempo”.
El alza del combustible que se materializará este jueves para la bencina y el diésel no ha dejado indiferente a nadie. La medida establecida por el gobierno de José Antonio Kast responde -según expusieron- al conflicto bélico en Irán, que ha tenido como consecuencia el alza del petróleo a nivel mundial.
En concreto el precio de las bencinas subirá en $370 y el del diésel en $580. Eso sí, desde La Moneda aseguraron que la parafina y transporte público en Santiago no se verán afectados.
Desde la oposición miran con preocupación esta alza y han acusado al gobierno de “indolente”, además han planteado que este aumento histórico afectaría directamente a la clase media.
En ese escenario, la excandidata presidencial y contrincante de José Antonio Kast en los comicios, Jeannette Jara, abordó la situación.
“El gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país", planteó a través de su red social de X.
A ello sumó un breve mensaje: “Recapaciten. Aún es tiempo”.
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