    Política

    Kaiser tras decisión del PNL de no sumarse a gobierno de Kast: “Si empieza a avanzar de forma equivocada, vamos a levantar la voz”

    Los dichos del exabanderado presidencial se dan luego de que al interior del partido generara molestias el diseño del próximo gabinete ministerial.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    El exabanderado presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió esta tarde a la decisión de su tienda política de no formar parte del gobierno de José Antonio Kast.

    Esto, minutos después de que, mediante un comunicado, señalaran desde la colectividad que “concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática”. Esto, luego de que el propio Kaiser mostrara molestias por la forma en que el Presidente electo estaba conformando su gabinete ministerial.

    Así, consultado al respecto en radio El Conquistador, Kaiser sostuvo que el concepto de un gobierno formado sin alianzas de partidos políticos “es legítimo, (pero) el punto es cómo funciona el sistema, si va a funcionar bien o no”.

    No obstante, el libertario sostuvo que “yo le deseo al Presidente de la República el mejor de los éxitos, porque si le va mal, el que sufre es el país. Así que vamos a hacer lo imposible para que le vaya bien y eso, naturalmente, en el marco de las convicciones que tenemos”.

    Requerido respecto de si serán oposición al próximo gobierno, Kaiser indicó que apoyarán el avance de los grandes temas de la agenda de Kast, como seguridad y economía, pero se opondrán a iniciativas que vulneren sus convicciones partidarias.

    “Nuestro aporte va a ser clavar la bandera y dejar claro que hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no, vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca”, pero con “garantía de estabilidad institucional”, relevó.

    “Como partido que no está en el gobierno vamos a hacer la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición”, ya que buscarán que el gobierno de Kast avance “en la agenda que el mismo ha descrito como suya”.

    “Ahora, si empieza a avanzar de la manera que nosotros consideramos equivocada, naturalmente que ahí vamos a levantar la voz”, cerró.

