    “Han tomado decisiones duras, pero necesarias”: los elogios de Kast a Bukele tras reunión en El Salvador

    El presidente electo volvió a elogiar el modelo de seguridad y carcelario de El Salvador y aseguró que Chile, en esta materia, "va en un sentido contrario al progreso". Además, le extendió una invitación a su homólogo centroamericano para que visite el país cuando "lo estime oportuno".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Cristóbal Palacios

    Tras su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el presidente electo, José Antonio Kast, finalmente concretó esta tarde la reunión con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial, en San Salvador. Una cita tras la cual el republicano remarcó el ejemplo de El Salvador en materia carcelaria y de seguridad, haciendo un paralelo con lo que hoy vive Chile.

    “Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación, y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día”, aseguró Kast, para luego agregar: “Cuando uno no interviene en el momento oportuno, son graves las consecuencias que pagan las personas más humildes, las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”.

    “Aquellos que tienen recursos siempre van a tener la alternativa de irse del país, de tener más medidas de protección, pero son las personas más humildes, las personas que viven en los sectores más alejados muchas veces del centro urbano, los que comienzan a sufrir con el terrorismo, con la delincuencia, con el crimen organizado”, afirmó el mandatario electo.

    Para reafirmar que actualmente “Chile que va en un sentido contrario al progreso, en temas de seguridad, incluso en temas de crecimiento económico, ha ido perdiendo la esperanza”.

    “Y cuando uno va perdiendo la esperanza, se desmotiva, y todo empieza a salir mal. Y ahí lo importante es encontrar un norte, un faro, que ilumine en cierto aspecto a las personas”, apuntó.

    Sistema penitenciario

    En la ocasión, el mandatario electo volvió a elogiar el sistema carcelario del país centroamericano, y reiteró que tomará cosas de este para su gobierno, aunque, al igual que en ocasiones anteriores, descartó copiar el modelo en su totalidad.

    “Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países, y del sistema penitenciario que muchos medios de comunicación muestran de El Salvador se ve solamente el CECOT, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito”, relevó Kast.

    En este sentido, ahondó al señalar que “respecto de las personas que están cumpliendo condenas en el CECOT, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí al menos asesinó a 10 personas; por lo tanto, si hay 20.000 personas, o 18.000 personas en el CECOT, multiplíquelo por 10, y eso es más pérdida de vida humana a veces que en una guerra civil.”.

    Para luego destacar esencialmente el sistema de reinserción de presos salvadoreños denominado “Cero ocio”.

    “Este es un sistema penitenciario que tiene una parte dura, pero también tiene una parte de rehabilitación, ya que las cárceles para delitos comunes tienen rehabilitación incorporada, y vemos cómo esas personas que han infringido la ley colaboran en la confección de los artículos que van a recibir los jóvenes para su educación, que contribuyen a limpiar la ciudad”, resaltó.

    Además, agradeció a Bukele por haberlo recibido en su país, remarcando que como nación “hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias”.

    De la misma forma, le pidió al jefe de Estado centroamericano colaboración para “mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal”.

    Pero recalcando que no necesariamente haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a la realidad chilena, “para poder perfeccionar siempre en miras de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

    Y finalizar su alocución extendiéndole una invitación a su homólogo salvadoreño para que visite Chile “en el momento en que se den las condiciones y que usted lo estime oportuno”.

