Kast adelanta reunión con Bachelet en diciembre y sostiene que candidatura a la ONU “será objeto de análisis”

Tras su reunión con el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires, el presidente electo José Antonio Kast confirmó que se reunirá con Michelle Bachelet en diciembre y que uno de los temas a tratar será la candidatura de la expresidenta para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro con Milei, Kast fue consultado sobre qué ocurrirá con la candidatura de Bachelet, de quien fue opositor en el pasado. “Sí, hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión, en algún minuto, espero que sea antes de Navidad, y creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile", respondió.

“Tanto ella como el presidente Eduardo Frei, y lo que pude conversar con el Presidente Boric, tienen la misma preocupación de que a Chile le vaya bien. Más allá de las diferencias que hayamos tenido, creo que comienza un nuevo ciclo en cómo ver y cómo enfrentar los desafíos que hoy día tenemos en Chile, más allá de las diferencias que hayamos tenido", precisó.

Luego, dio detalles de los encuentros que ha sostenido con los citados expresidentes: “Mi reunión con el presidente Frei antes de la elección no fue para pedir su apoyo político, fue para que él nos dijera cómo nosotros podemos potenciar nuestra relación con Asia-Pacífico. Mi reunión con la presidenta Bachelet va a ir en la misma línea, cómo nosotros con una expresidenta tan relevante como ella, insisto, más allá de las diferencias, podemos potenciar nuestra relación internacional. Y lo mismo con el Presidente Boric".

Su opinión sobre la postulación de Bachelet, dijo, “tendrá que ser objeto de análisis, la resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes. Algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada, pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar”.

Kast despeja si vivirá en La Moneda

El mandatario electo también fue consultado sobre si vivirá en La Moneda, tal como trascendió días antes de los comicios presidenciales.

“Nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda. Han habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un monumento histórico, yo le puedo decir que ya hay dentro del Palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la Guardia de Palacio”, defendió.

Asimismo, defendió esta decisión argumentando que “si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que pudiera aportar yo, bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor, puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo mi saco de dormir. Esa es mi voluntad".

“Es históricamente, el lugar donde vivía el Presidente de la República. Yo vivo a más de una hora y media de La Moneda Yo no voy a rendar una casa especial para generarle más gasto al Estado. Creo que si hay una casa y hay un recinto razonable... Yo no pido lujos, no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy día no tenemos holgura fiscal. Si tenemos un par de habitaciones donde podemos instalarnos con la Pía (su esposa) no tenemos problema (...) Que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis nueve hijos y mis cuatro nietos", cerró.