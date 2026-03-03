Tras abrupto fin de reunión con Boric: Kast arriba a la OPE sin emitir declaraciones

El cable submarino de origen chino que escaló la tensión con Estados Unidos la semana pasada, sigue trayendo consecuencias. Esta vez, entre Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast.

Para las 8.00 horas de este martes estaba programada la reunión entre ambos -la tercera desde la elección presidencial- que tendría como fin abordar la controversia generada por el proyecto chino. Desde el entorno de Kast, en los días previos habrían acusado una supuesta falta de claridad de Boric al respecto y el Mandatario, por su lado, reveló ayer que sí había informado a su sucesor sobre este tema. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró horas después que los dichos de Boric “no se condicen con la realidad” y que jamás se les informó sobre el proyecto de China Mobile.

Sin embargo, la reunión que se preveía como tensa por este choque de versiones llegó a su fin solo 15 minutos después. Pese a que se esperaba que el Jefe de Estado informara a la prensa sobre la bilateral, en lugar de ello transparentó que el presidente electo le exigió que se retractara de sus últimos dichos.

“Como eso es falso, y no lo voy a hacer, (Kast) decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, zanjó Boric.

Minutos después de la vocería de Boric, se vio a Kast llegar a la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en calle La Gloria en Las Condes. Saludó de la mano a los carabineros del sector e hizo gestos a la prensa de que esperasen. Sin emitir declaraciones, ingresó al inmueble acompañado, entre otros, de su principal asesor y futuro director de contenidos y comunicaciones, Cristián Valenzuela.

Para las 11.00 está previsto que Kast entregue declaraciones a la prensa desde la misma OPE.