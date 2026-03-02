Alvarado desmiente a Boric y dice que Kast “no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino”

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, desmintió esta tarde al Presidente Gabriel Boric, quien con antelación en la jornada había descartado una eventual retención de información de parte de su gobierno en la controversia por el proyecto del cable submarino de China Mobile.

Más aún, el Mandatario afirmó -en entrevista con Meganoticias- que conversó del asunto con el presidente electo José Antonio Kast previo a que estallara la polémica el pasado viernes 20 de febrero, jornada en que se conoció una sanción de EE.UU. en contra de tres funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, por el impasse diplomático.

Sin embargo, tras sostener esta tarde una cita con el titular de Interior, Álvaro Elizalde, Alvarado indicó que desde la administración entrante ven “con un cierto grado de preocupación las declaraciones del Presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad”.

“El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto acá no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular”, relevó.

“En las conversaciones que se sostuvieron (entre Kast y Boric) no se le manifestó este tipo de situación que dice relación con el cable chino”, insistió.

Sin embargo, el próximo titular de Interior sostuvo que será en la reunión que sostendrán este martes Boric con Kast donde se conversará finalmente la situación.

Reunión con Elizalde

En tanto, valoró la cita que tuvo con el ministro Elizalde, al señalar que “hoy hemos tenido una reunión de trabajo, con los equipos de Migraciones, con la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencia”.

Ahí, relevó, “se nos ha puesto al día sobre algunos datos y alguna información que es relevante y necesaria para la continuidad operacional de un gobierno y, de esa forma, las políticas públicas no se vean afectadas por el traspaso”.