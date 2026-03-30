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    Kast asistirá a misa de conmemoración a Jaime Guzmán y UDI exhibirá auto en el que fue asesinado

    La colectividad desplegó una agenda de actividades por los 35 años del atentado, que incluye también exposiciones y una romería, además de instancias encabezadas por dirigentes del partido y la Fundación Jaime Guzmán.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    El exsenador Jaime Guzmán (UDI). CDI COPESA

    A 35 años del asesinato del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, la colectividad planificó una serie de actividades conmemorativas que se extenderán durante varios días y que contemplan tanto actos políticos como instancias de carácter simbólico.

    Entre ellas, una misa en la que está confirmada la asistencia del Presidente José Antonio Kast en la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios que será oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

    Las actividades comenzaron este fin de semana. El sábado, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, junto al presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín, encabezaron una ceremonia en la que se instaló una placa conmemorativa en el lugar donde se emplaza el memorial del exsenador. En paralelo, la UDI desarrolló un consejo general en su sede, instancia en la que también se abordó el legado político del exparlamentario.

    Pero el grueso de la agenda se concentrará durante esta semana. Este lunes, a las 20.00 horas, en la sede del partido ubicada en calle Suecia, se realizará una exposición dedicada a la vida y obra de Guzmán. En esa instancia se exhibirán distintos objetos personales, documentos y material histórico, junto con una pieza que ha generado especial interés: el vehículo en el que se trasladaba el día de su asesinato.

    Se trata de un Subaru Legacy de color gris que Guzmán utilizaba habitualmente para sus desplazamientos. El 1 de abril de 1991, el entonces senador viajaba como copiloto junto a su chofer, Luis Sánchez, tras abandonar el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde ejercía como académico de Derecho, cuando fue atacado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

    El auto de Jaime Guzmán

    Tras la muerte del senador, el vehículo quedó en manos de su madre, Carmen Errázuriz, quien posteriormente lo vendió, perdiéndose desde entonces su rastro.

    Tiempo después, en 1996, el automóvil fue adquirido en Concepción por un particular que desconocía su historia. No fue sino hasta años más tarde que comenzaron a surgir indicios sobre su origen, luego de que se detectaran orificios de bala en los asientos traseros.

    Ese hallazgo motivó una indagación que permitió reconstruir su procedencia. Según registros de la época, en 2009 el exdiputado gremialista Maximiano Errázuriz -primo de Guzmán- logró ubicar el vehículo y lo compró.

    La invitación que se hizo llegar desde la UDI y la Fundación Jaime Guzmán que confirma la presencia del Presidente Kast en la misa del miércoles.

    Las actividades conmemorativas continuarán el martes 31 de marzo con una velatón en el Campus Oriente. En tanto, el 1 de abril -fecha en que se cumplen los 35 años del atentado- se realizará una romería en el Cementerio General, donde descansan sus restos. Según comentan en la UDI, el Presidente Kast habría transmitido la voluntad de asistir también a dicha actividad.

    La participación de Kast en estas actividades también releva su vínculo histórico con el gremialismo. El Mandatario militó por cerca de dos décadas en la UDI hasta su salida, en 2016. Durante su trayectoria política ha reivindicado en distintas ocasiones la figura del exsenador, con quien tuvo cercanía en sus años de formación. En campaña incluso señaló que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”.

    La conmemoración se produce, además, en un momento marcado por la expectativa en torno a la eventual extradición de Galvarino Apablaza, exlíder del FPMR vinculado al crimen.

    Más sobre:PolíticaJaime GuzmánUDIJosé Antonio Kast

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