    Política

    Kast busca a su abogado de confianza en La Moneda: el diseño que se baraja para el guardián de la firma del Presidente

    El gerente legal de Colbún, Rodrigo Pérez, ya renunció y dejará este mes la empresa del grupo Matte para llegar al Segundo Piso como uno de los asesores jurídicos de confianza del futuro presidente. En paralelo se está explorando la opción de que Clemente Recabarren asuma la jefatura de la División Jurídica de la Segpres.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    Rocío Latorre
    Diego Martin

    Hace varias semanas que en la Oficina del Presidente Electo (OPE) hay dos abogados que se han vuelto recurrente en las dependencias de La Gloria 88: Rodrigo Pérez (59) y Clemente Recabarren (33). El primero de ellos, que ha estado acompañando al futuro mandatario José Antonio Kast imediatamente después de haber ganado el balotaje, está listo para llega a La Moneda ya que este mes dejará la gerencia legal de Colbún.

    La vida de Kast y Pérez lleva décadas unida. Todo partió en 1984 cuando los dos se encontraron en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica como jóvenes estudiantes en el Campus Oriente. Fuentes gremialistas comentan que desde ese año que ambos son cercanos. De hecho, Pérez también comparte esa confianza con el exministro Rodrigo Álvarez. Sin embargo, pese a haber compartido los años universitarios, la vida laboral los llevó por caminos distintos.

    Rodrigo Pérez. Foto del año 2017.

    Mientras Kast optó por la vida pública y política, Pérez se refugió en el derecho privado. En un inicio trabajó como asesor en asuntos legales y jurídicos en la empresa Emel S.A., pero luego llegó como gerente legal de Colbún, donde ha estado ocupando esa posición en las últimas dos décadas.

    Pese a que la política con los asuntos legales de la empresa del grupo Matte poco tienen en común, Kast y Pérez además comparten otro vínculo aún más personal: ambos son parte del Movimiento de Schoenstatt.

    La cercanía y confianza de ambos explicó que rápidamente Pérez se transformara en un inquilino de la OPE. Quienes han sabido de su trabajo cuentan que tempranamente ha estado asesorando en asuntos jurídicos y también en análisis de los futuros equipos que se instalarán en La Moneda cuando Kast asuma el cargo el 11 de marzo.

    Fuentes de Chile Vamos y del Partido Republicano cuentan que en un momento se analizó la opción de que Pérez recayera en un cargo estratégico de La Moneda, una posición de bajo perfil, pero de gran poder, que iría en sintonía con el estilo más silencioso de Pérez.

    Se trata de la jefatura de la División Jurídico Legislativa de la Segpres. La alternativa de inmediato fue recibida como una apuesta. El jefe de esta división siempre ha sido un abogado especialista en derecho público y Pérez está muy lejos de eso debido a su especialidad como gerente legal de una empresa.

    Desde 1990 hasta la fecha, ese puesto ha sido ocupado por personas que, en la práctica, se han transformado en el abogado del Presidente. Son los profesionales que tienen la sensible misión de cuidar la firma del Jefe de Estado. Son ellos los que revisan todos los decretos y también se encargan de, por ejemplo, llevar los litigios ante el Tribunal Constitucional (TC). Estos abogados, todas las semanas, tienen una sesión de firma en el despacho presidencial y los Mandatarios ponen su rúbrica a ojos cerrados confiando en que el jefe jurídico visó cada papel que pasa por ese escritorio.

    Tradicionalmente por ahí han participado jóvenes y destacados abogados. Con el expresidente Patricio Aylwin estuvo Pedro Correa. Con Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo su debut un joven Carlos Carmona, de 33 años. Luego se repitió el plato en la administración de Ricardo Lagos -ganándose el apodo de “la República”-, y lo mismo pasó con el primer periodo de Michelle Bachelet.

    Cuando Carmona se fue al TC dejó a Jorge Claissac, quien tenía 40 años. En el primer gobierno del expresidente Piñera fue Sebastián Soto, de tan solo 32 años, quien llegó a dicha jefatura. “No firmo nada que no haya visto antes Soto”, era lo que solía repetir Piñera. En Bachelet II llegó William García, de 33 años. En Piñera II asumió María Fernanda Garcés, con 38 años, y finalmente con el Presidente Gabriel Boric fue la abogada Francisca Moya quien arribó a La Moneda en marzo de 2022 cuando tenía 36 años.

    ¿Recabarren a la Segpres?

    Pese a que en un inicio fue una alternativa que Pérez llegara al mando de esta división, fuentes del futuro gobierno cuentan que el diseño que finalmente tomará Kast es que el abogado de 59 años esté en el Segundo Piso de La Moneda como uno de sus asesores de confianza.

    La particularidad del diseño de Kast es que a Pérez, desde el Segundo Piso, le encargará que esté supervisando el trabajo de quien sea el jefe jurídico de la Segpres, algo poco habitual ya que fuentes que saben cómo funciona este trabajo en administraciones pasadas cuentan que los abogados que asesoran al Presidente en el Segundo Piso generalmente nunca interfieren en los procesos de firma.

    Clemente Recabarren en la OPE.

    En esta búsqueda Kast está explorando la opción de que el abogado Clemente Recabarren (33) asuma la jefatura de la División Jurídica de la Segpres. Recabarren, también exalumno de Derecho UC, es un nombre cercano a Julio Isamit y del mundo del Instituto Res Pública. Integró el equipo jurídico bajo el mando de Fernanda Garcés en Piñera II y ahora viene volviendo de doctorarse en Oxford.

    Pese a que el puzzle aún no esta cerrado, fuentes que han sabido de esto cuentan que a Recabarren no le habría acomododa el diseño de tener una especie de supervisor en el Segundo Piso.

