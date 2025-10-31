Kast critica política exterior del gobierno de Boric: “La situación se ha ido desmejorando de forma progresiva”

Santiago, 24 de septiembre 2025. El candidato a la presidencia Jose Antonio Kast participa en el, Ciclo de Seminarios Presidenciales 2025 en la UC: Propuestas para Chile 2026-2030. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó la gestión internacional del gobierno, asegurando que la posición de Chile en el exterior “se ha ido desmejorando de forma progresiva” .

En una entrevista con Radio Polar, en Punta Arenas, el abanderado republicano afirmó respecto a los viajes del Presidente Gabriel Boric, que “el único que tuvo algo interesante fue el que hizo a India, porque ese es un mercado que todavía no conocemos bien y estamos alejados de que sea nuestro principal centro de exportación”.

“En el resto, yo creo que ha sido un desastre”, aseveró.

Kast criticó además la elección de las giras y los momentos en que se han realizado, señalando que “ha ido a cumbres donde no llegan el resto de los presidentes” y que “ha elegido momentos donde hemos tenido situaciones muy críticas por desastres naturales en Chile”.

El candidato también se refirió al discurso del Mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas, asegurando que “lanza la candidatura de Bachelet, pero a su vez agrede en su discurso al presidente Trump”.

En esa línea, acusó que el jefe de Estado “permanentemente va agrediendo a líderes internacionales, no teniendo consideración de que nos representa a todos, y que una buena relación internacional son caminos para que Chile pueda abrirse al mundo”.