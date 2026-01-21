Kast desde Libuy, zona afectada por incendios: “Queremos prepararnos bien para la reconstrucción”

Pasadas las 16.00 horas, el presidente electo, José Antonio Kast, ya se encontraba en una de las zonas afectadas en la región de Ñuble por los incendios forestales, tal como fue anunciado ayer.

Una de sus primeras paradas fue Libuy, un sector rural ubicado en la comuna de Bulnes. Allí fue abordado por vecinos y prensa.

“Nosotros hoy día estamos constatando una realidad. No tenemos las herramientas para enfrentar nosotros como equipo la emergencia que se vive hoy, pero sí queremos prepararnos bien para lo que será la reconstrucción”, señaló ante los presentes.

“Eso es lo que a nosotros nos toca a partir del 11 de marzo, y para eso necesitamos conocer, y los equipos que me colaboran están en lo mismo”, continuó.

“Ustedes van a ver como los futuros ministros están cada uno tomando un área, sea en temas de reconstrucción de viviendas, sea en reparación de caminos que se van a ver afectados por camiones de alto tonelaje, sea en temas de seguridad, pero queremos ir paso a paso avanzando con responsabilidad”, añadió.

Luego uno de los vecinos le manifestó su preocupación por quedar “en el olvido”, aludiendo al megaincendio en Valparaíso en 2024.

“Nuestra obligación es intentar colaborar en todo Chile con las catástrofes y que nadie vaya quedando atrás. Las personas en Viña han sufrido mucho y el temor de ellos es que por esta catástrofe se les olvide a ellos. Les hemos señalado que vamos a avanzar tanto en lo que ha ocurrido en Viña hace ya mucho tiempo atrás como lo que está ocurriendo hoy día en la región de Ñuble y en la región de Biobío, pero la obligación de un gobierno es estar colaborando en todas partes. No solamente es el presidente, sino que son los equipos que colaboran en esto”, cerró Kast.