Kast en aniversario 93 de la PDI: “Chile enfrenta hoy un adversario implacable, que es el crimen organizado”

Puntual a las 08.00 horas de este viernes comenzó la ceremonia de izamiento de pabellones de la Policía de Investigaciones (PDI), en la que participó el Presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el director general Eduardo Cerna.

Desde General Mackenna 1314 en Santiago y tras entonar el himno nacional, las tres autoridades entregaron un discurso a los presentes.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El último en tomar la palabra fue el Presidente, quien comenzó su discurso señalando que “honor, disciplina y lealtad” son los tres principios fundamentales que rigen el actuar de la PDI.

“Es para mí un honor poder estar hoy día en el izamiento del pabellón Patrio, junto a ustedes, en un reconocimiento justo a una institución que lo ha dado todo por nuestra nación. Cada detective, cada funcionario que está en esta fila, representa esa noble institución que hoy cumple 93 años al servicio de nuestra patria”, continuó.

Dicho eso, aseguró: “Todos sabemos que Chile enfrenta hoy un adversario implacable, como es el crimen organizado nacional e internacional . Es una tarea ardua y ustedes cumplen un rol esencial”.

Foto: PDI

“Tenemos al frente un enemigo hábil, que cuenta con recursos y está dispuesto a todo. Pero estamos seguros de que ninguno de ustedes va a dejar ni cejar en el combate total a ese flagelo que afecta a nuestra nación. Su espíritu de servicio, su preparación, su sentido del deber, su patriotismo es inigualable”, añadió.

“De su trabajo, en conjunto con otras instituciones de la nación, depende que Chile sea el país más seguro de Latinoamérica, que recubremos ese sitial que nunca debimos haber perdido. Por eso, en este izamiento, elevamos, al igual que nuestra bandera, a la Policía de Investigaciones, que tanto ha contribuido y seguirá contribuyendo al desarrollo y libertad de nuestra nación”, culminó el Presidente.