SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast insta al ministro Grau a “presentar información” por déficit fiscal

    "Creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, señaló el mandatario electo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    José Antonio Kast

    Esta mañana el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la posible acusación constitucional -impulsada por bancadas de oposición- contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito del déficit fiscal.

    En ese marco dijo que los parlamentarios tienen todo el derecho a utilizar este instrumento, pero que no “es necesario cuando hay buena información”.

    En ese sentido, instó al jefe de la billetera fiscal y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a “presentar” estos datos ante las entidades correspondientes.

    “Nosotros siempre planteamos que el déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral. Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, señaló.

    Claudio Cavalieri

    “Me gustaría mucho que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos pudieran recabar toda la información en una sola oportunidad y presentársela a las entidades técnicas que se han definido como el Consejo Fiscal Autónomo, que convocaran ellos a una reunión al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, que tuvieran una reunión con el Banco Central, y se pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta”, añadió.

    “El Parlamento tiene facultades, los parlamentarios tienen todo el derecho a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información a las autoridades que correspondan”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastDéficit fiscalNicolás GrauJaviera Martínez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica

    Doble check jurídico para Kast en La Moneda: la dupla de abogados que cuidarán la firma del presidente electo

    Lo más leído

    1.
    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    2.
    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    3.
    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    4.
    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    5.
    Doble check jurídico para Kast en La Moneda: la dupla de abogados que cuidarán la firma del presidente electo

    Doble check jurídico para Kast en La Moneda: la dupla de abogados que cuidarán la firma del presidente electo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
    Chile

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España
    El Deportivo

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

    Felipe Mora explica su fallido traspaso a la U: “Se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo”

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel
    Cultura y entretención

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica

    El intenso recorrido cinematográfico de Bad Bunny y Residente hasta su nuevo filme Porto Rico

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano
    Mundo

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones