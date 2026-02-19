Kast insta al ministro Grau a “presentar información” por déficit fiscal

Esta mañana el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la posible acusación constitucional -impulsada por bancadas de oposición- contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito del déficit fiscal.

En ese marco dijo que los parlamentarios tienen todo el derecho a utilizar este instrumento, pero que no “es necesario cuando hay buena información”.

En ese sentido, instó al jefe de la billetera fiscal y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a “presentar” estos datos ante las entidades correspondientes.

“Nosotros siempre planteamos que el déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral. Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, señaló.

Claudio Cavalieri

“Me gustaría mucho que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos pudieran recabar toda la información en una sola oportunidad y presentársela a las entidades técnicas que se han definido como el Consejo Fiscal Autónomo, que convocaran ellos a una reunión al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, que tuvieran una reunión con el Banco Central, y se pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta”, añadió.

“El Parlamento tiene facultades, los parlamentarios tienen todo el derecho a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información a las autoridades que correspondan”, cerró.