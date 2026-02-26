SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast solicita a Boric sostener una reunión más en medio de controversia por cable submarino chino

    “Ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, afirmó el mandatario electo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A solo 13 días del cambio de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, anunció que le solicitó al Presidente Gabriel Boric sostener una reunión para abordar el proyecto del cable submarino chino que puso a Chile en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático.

    Hasta ahora desde el gobierno entrante han intentado priorizar la cautela, enfatizando en que a Boric le corresponde manejar las relaciones exteriores y que Kast tomará las riendas a partir del 11 de marzo, pero de igual manera, han surgido cuestionamientos.

    En concreto, desde el equipo de Kast han acusado falta de transparencia por parte de La Moneda en torno a este caso. Además, han reparado en que diferentes representantes del Ejecutivo han entregado versiones que se contradicen.

    Esto, sumado a que el Presidente Boric ya adelantó que esto deberá asumirlo Kast cuando arribe a La Moneda, ha generado una gran molestia en el nuevo gobierno y con ello, una mala evaluación del manejo de políticas internacionales del Presidente.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por lo mismo, la Oficina del Presidente Electo definió que el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, no asistiera a las bilaterales ya agendadas de sus respectivas subsecretarías, Transportes y Telecomunicaciones.

    Es bajo este marco, y considerando que Boric esta mañana mandó un mensaje a Kast sobre cómo se deben manejar las relaciones exteriores, es que el presidente electo le solicitó conversar directamente sobre el tema.

    Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes: la seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy hay temas que se van cruzando. Por lo tanto, espero antes de poder asumir tener esta reunión”, aseguró Kast tras salir de una inducción realizada por la Contraloría.

    “Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente de que por ejemplo en un encuentro de migración pueda asistir el ministro del Interior, en temas internacionales pueda ir el ministro de Relaciones Exteriores, en temas de conectividad pueda ir el ministro de Transportes”, continuó.

    “Ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, afirmó el mandatario electo.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricCable chino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

    Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Lo más leído

    1.
    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    2.
    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    3.
    Transición se tensa en su recta final: Kast sale al paso de la estrategia de La Moneda de compartir los costos por el cable chino

    Transición se tensa en su recta final: Kast sale al paso de la estrategia de La Moneda de compartir los costos por el cable chino

    4.
    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    5.
    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando
    Chile

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

    Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”
    Negocios

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo
    El Deportivo

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    “Por imitar un macaco”: en Brasil detienen a un hincha de O’Higgins por acto racista contra los jugadores de Bahia

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless
    Cultura y entretención

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida
    Mundo

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?