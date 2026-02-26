Kast solicita a Boric sostener una reunión más en medio de controversia por cable submarino chino

A solo 13 días del cambio de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, anunció que le solicitó al Presidente Gabriel Boric sostener una reunión para abordar el proyecto del cable submarino chino que puso a Chile en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático.

Hasta ahora desde el gobierno entrante han intentado priorizar la cautela, enfatizando en que a Boric le corresponde manejar las relaciones exteriores y que Kast tomará las riendas a partir del 11 de marzo, pero de igual manera, han surgido cuestionamientos.

En concreto, desde el equipo de Kast han acusado falta de transparencia por parte de La Moneda en torno a este caso. Además, han reparado en que diferentes representantes del Ejecutivo han entregado versiones que se contradicen.

Esto, sumado a que el Presidente Boric ya adelantó que esto deberá asumirlo Kast cuando arribe a La Moneda, ha generado una gran molestia en el nuevo gobierno y con ello, una mala evaluación del manejo de políticas internacionales del Presidente.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por lo mismo, la Oficina del Presidente Electo definió que el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, no asistiera a las bilaterales ya agendadas de sus respectivas subsecretarías, Transportes y Telecomunicaciones.

Es bajo este marco, y considerando que Boric esta mañana mandó un mensaje a Kast sobre cómo se deben manejar las relaciones exteriores, es que el presidente electo le solicitó conversar directamente sobre el tema.

“ Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes: la seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy hay temas que se van cruzando. Por lo tanto, espero antes de poder asumir tener esta reunión”, aseguró Kast tras salir de una inducción realizada por la Contraloría.

“Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente de que por ejemplo en un encuentro de migración pueda asistir el ministro del Interior, en temas internacionales pueda ir el ministro de Relaciones Exteriores, en temas de conectividad pueda ir el ministro de Transportes”, continuó.

“Ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, afirmó el mandatario electo.