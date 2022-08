La acusación de Daniel Jadue por el robo de madera en la Macrozona Sur: “Los únicos que la compran son las forestales”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue acusó a las forestales de comprar madera robada que se sustrae de distintas faenas en la Macrozona Sur.

El excandidato presidencial del Partido Comunista (PC) sostuvo sus dichos en el marco de su programa semanal de los miércoles “Sin maquillaje”, en donde fue consultado por las declaraciones del líder de la CAM, Héctor Llaitul sobre el robo de madera. Esto a raíz del video que se conoció hace algunos días -publicado por Ex-Ante- en donde el comunero reivindicaba dicho ilícito llevado a cabo por su organización como una forma para “tener implementos necesarios para defender a las comunidades”.

“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”, indicó Llaitul el pasado 10 de junio, en el lanzamiento del libro “Chem ka Rakiduam (Acción y Pensamiento)”, llevado a cabo en el centro comunitario de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén.

Al respecto, Jadue sostuvo que “cuando yo entiendo lo que está diciendo Héctor Llaitul, lo entiendo como que a Chile le falta asumir que le robó la tierra al pueblo mapuche y a los pueblos originarios y que se la ha venido robando durante mucho tiempo. Y por eso él ocupa el concepto de la “recuperación”, finalmente ellos están recuperando algo que les es propio y que fue vendido de manera ilegal, con un marco jurídico que no reconoce a los pueblos originarios”.

Ahí el alcalde de Recoleta apunto a las forestales de ser quienes compran dicha materia prima sustraída: “¿Y quiénes son los beneficiados? Porque tu cachai que nadie se roba 200 toneladas de madera para llevárselas y esconderlas en el baño de la casa, porque no tienes dónde esconderlo, son las forestales las que compran madera robada mucho más barata que la que tienen que comprar en el mercado abierto. Por lo tanto, los que se terminan siempre beneficiando de esta actividad ilegal son las forestales que han descapitalizado Chile entero, que nos han hecho perder casi el 70% de nuestra biodiversidad y bosques nativos”, afirmó.

Y continuó: “Yo creo que los únicos que compran madera robada son las forestales, ¿o quién más? Tú creís que hay algún campesino pobre o algún obrero de la construcción que compra madera? No, no no. Cuando desaparecen toneladas de madera, las llevan a alugares donde están acostumbrados a procesar esas toneladas de madera”.

Sin embargo, el comunista afirmó que “el robo de madera es robo de madera y se tiene que perseguir como robo de madera”.

El “palo” a las Isapres

Jadue también tuvo palabras para el momento que viven las Isapres, esto por la crisis financiera que enfrentan y que las tienen, según sus propias palabras, al borde de la quiebra.

“Me da vergüenza ajena lo que están diciendo las Isapres. En los últimos años sacaron utilidades récord, en tiempos de pandemia, porque dejaron de prestar servicios y porque el neteo de todas las licencias que tuvieron que pagar, respecto de todos los servicios que dejaron de dar, les dieron utilidades millonarias”, afirmó.

Y agregó que “yo entiendo que a las Isapres nunca les ha interesado la salud de las personas”.

Durante la tarde de este jueves, la ministra de Salud, María Begoña Yarza presidirá la mesa de trabajo con la Asociación de Isapres, en el marco de la reforma para un sistema de salud universal. De la actividad participarán el director nacional de Fonasa, Camilo Cid, y el Superintendente de Salud, Víctor Torres.