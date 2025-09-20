SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La apuesta de Matthei para la recta final: sumar optimismo a su relato

La ascendencia de personeros de la exConcertación se ha fortalecido en el comando de Evelyn Matthei y ha incidido en el giro de la abanderada hacia un discurso con menor confrontación y que releva las potencialidades del país.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre

En las últimas semanas la presencia del exjefe de gabinete de Ricardo Lagos y primo de Luisa Durán, Matías de la Fuente, y del sicólogo Gonzalo Rojas May, así como de personeros como el exministro Isidro Solís, se ha vuelto habitual en la casona de Enrique Foster 203, centro de operaciones de la campaña de Evelyn Matthei.

De la mano de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma, los nuevos hombres fuerte del comando, la ascendencia de figuras ligadas a la exConcertación -agrupadas en Amarillos o Demócratas- ha incidido en el giro de la abanderada hacia un discurso optimista y de menor confrontación, a medida que ganan influencia en el entorno más cercano a Matthei.

Y si los meses previos al arranque formal de la campaña presidencial estuvieron marcados por una candidata con un discurso confrontacional, desplegando duros cuestionamientos a José Antonio Kast y tensionando la relación con el mundo republicano, hoy el tono es otro: Matthei ha optado por mostrar una visión más optimista del país, apelando a la unidad y destacando virtudes de Chile que, hasta hace poco, parecían ausentes de su diagnóstico.

El giro no sólo coincide con el rearme del comando que lideran Sutil y Coloma, sino con reacomodos que han implicado -por ejemplo- la salida del publicista ecuatoriano Daniel Pérez Pallares, a quien se le sindicó como uno de los ideólogos de que Matthei arremetiera con fuerza contra la tienda liderada por Arturo Squella, a raíz de los ataques en su contra a través de redes sociales.

En el último debate televisado, y en buena parte del despliegue público por el arranque de la campaña, la exalcaldesa de Providencia y carta de Chile Vamos ha optado por mostrar una visión más optimista del país, apelando a la unidad y destacando virtudes de Chile que, hasta hace poco, parecían ausentes de su diagnóstico.

El miércoles 17, en tanto, los banderazos de su comando estaban plagados de banderas con el eslogan “Chile, un solo equipo”.

El cambio no ha pasado inadvertido en su sector. Desde la primera cita entre los ocho candidatos en Chilevisión, cuando Matthei insistió en que “Chile es un país maravilloso” y que “puede salir adelante”, varios en la derecha comenzaron a leer un rediseño en su estrategia comunicacional. La apuesta -comentan en su comando- busca contrastar con el tono más pesimista de Kast, que advierte un país en emergencia, y conectar con un electorado que, pese a las dificultades económicas y de seguridad, no quiere oír solamente el diagnóstico sino una oferta de futuro.

“Evelyn entendió que debía ampliar su público. Que no bastaba con disputar el electorado de Kast con la crítica dura -que ya está fidelizado-, sino que había que abrir un espacio de esperanza”, explica un dirigente de la oposición.

La huella de Amarillos

Ese giro no solo responde a una lectura electoral. También se explica por la influencia creciente que han tenido en su entorno figuras provenientes de Amarillos por Chile, el partido que nació desde el mundo exconcertacionista, en paralelo al surgimiento de Demócratas -hoy liderado por Ximena Rincón-, quienes también respaldan la carrera de Matthei a La Moneda.

Nombres como el de De la Fuente, Rojas y Solís -quienes han colaborado con Matthei en la preparación de los debates- o René Cortazar han colaborado en distintas fases del diseño del mensaje.

En la interna reconocen que el aporte de estos exmilitantes de la Concertación ha sido clave para pulir un relato que se abra hacia votantes de centroizquierda huérfanos. El objetivo -aseguran- es replicar, en parte, la estrategia que permitió a Sebastián Piñera captar ese electorado en 2010 cuando se enfrentó con el expresidente Eduardo Frei. Así, son enfáticos en que no se trata de abandonar las banderas de la derecha, sino de ampliarlas hacia un discurso que hable de certezas, futuro y orgullo nacional.

El matiz se ha hecho evidente. Mientras Kast insiste en un discurso centrado en la amenaza y el temor —“Chile no puede seguir gobernado por el miedo”, ha repetido en más de una ocasión, refiriéndose a la radicalidad de sus ideas para controlar la inseguridad—, Matthei ha aparecido en los debates con un semblante sereno, destacando los avances logrados en décadas pasadas y proponiendo recuperar esa senda.

Ese contraste no significa, sin embargo, que Matthei haya capitalizado plenamente su nuevo discurso. En las encuestas, aún se mantiene en el tercer lugar, detrás de Kast y de la candidata oficialista, lo que muestra que el desafío es sostener y ampliar esta narrativa optimista para convertirla en ventaja electoral. La apuesta de su equipo es que este cambio de tono le permita proyectarse como una alternativa distinta, no atrapada entre el oficialismo y el discurso republicano.

Y es que ese giro optimista también enfrenta riesgos. Algunos en la UDI y RN advierten que la ciudadanía sigue percibiendo la delincuencia y la crisis económica como las principales preocupaciones, y que un exceso de positividad puede sonar desconectado.

En el comando de Matthei aseguran que el cambio de tono no significa abandonar los ejes de seguridad y crecimiento, sino enmarcarlos en un relato más constructivo. Por eso, junto con hablar de orden, la candidata ha buscado destacar el potencial de la innovación, la educación e incluso, del derecho de los jóvenes al ocio como motores de desarrollo

La apuesta, sostienen, es que el país vuelva a reconocerse en logros colectivos, no solo en diagnósticos sombríos.

La pregunta que se hacen varios dirigentes es si este “viento de cola” que se ha hecho sentir tras el debate alcanzará. En un escenario estrecho, con encuestas que aún la muestran relegada detrás de Kast y Jeannette Jara, su desafío no es únicamente discursivo, sino electoral. Con un mensaje que ya se ha distinguido de sus dos contendores, necesita transformar el discurso de un Chile optimista en un mensaje movilizador, capaz de traspasar las pantallas y resonar en votantes que todavía no la visualizan como la alternativa más competitiva.

Más sobre:LT SábadoPolíticaEvelyn MattheiCampañaRelatoAmarillos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo
Chile

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo
Negocios

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20
El Deportivo

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Pink Floyd vuelve sobre Wish you were here: 50 años de una obra maestra cruzada por fantasmas

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Mundo

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica