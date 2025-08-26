SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“La bancada de la vergüenza”: parlamentarios arremeten contra exconvencionales que postulan al Congreso

Actuales legisladores están en alerta ante la posibilidad de que los protagonistas del primer proceso constitucional arriben al Parlamento. Esto, considerando que proponían, entre otras cosas, la eliminación del Senado.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

Conocidas las listas de los partidos políticos para la elección parlamentaria de este 16 de noviembre, la inclusión de los protagonistas del primer proceso constitucional ha generado más de algún revuelo en los actuales legisladores.

La presidenta y vicepresidente de la Convención -Elisa Loncon y Jaime Bassa, respectivamente- además de otras figuras como Marcos Barraza han generado alertas entre los parlamentarios, incluso dentro del propio oficialismo, sector por el cual estos exconstituyentes están postulando para obtener un escaño, ya sea en el Senado o en la Cámara, para marzo de 2026.

Lo controversial, critican los actuales parlamentarios, es que la propuesta de Constitución que entregaron en julio de 2022 consideraba la eliminación del Senado -al cual postula, por ejemplo, Loncon- un Estado plurinacional, y que la táctica política que adoptaron en dicho proceso se caracterizó por ser “polarizante” y “atrincherada”.

Un primer roce que da cuenta de la tensión que se ha ido desatando fue a raíz de las críticas que hizo Loncon contra el proceso de Consulta Indígena, una de las propuestas que hizo la Comisión para la Paz al gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que encontró réplica en el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla.

“El gobierno debiera considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche", señaló la expresidenta de la Convención Constitucional.

“A mí no me parece que los parlamentarios o los candidatos a parlamentarios estemos pauteando a las comunidades respecto de su conducta frente a la consulta. Por lo tanto, yo como senador respeto ese proceso pero no me voy a pronunciar porque creo que no me corresponde inmiscuirme en algo que le pertenece, en este caso, a la sociedad civil en virtud de la autonomía que ellos tienen respecto de sus temas”, respondió el timonel de la DC y expresidente de dicha comisión.

El frío recibimiento en caso de ganar

De acuerdo con varios legisladores consultados por este medio, una eventual llegada al Congreso de exconvencionales podría dificultar la búsqueda de acuerdos en el próximo Parlamento, que se instalará el próximo 11 de marzo de 2026.

El diputado Jaime Araya (ind. PPD), quien busca la reelección por Antofagasta, aseguró que potenciales parlamentarios como Loncon, Bassa o Barraza serán “la bancada de la vergüenza”.

“Son los principales rostros de los que se farrearon la única oportunidad que existió de haber hecho una Constitución nacida en democracia”, sostuvo el diputado oficialista.

En esa línea, agregó, a especie de recado, que “habemos varios que nunca nos vamos a olvidar que ellos son los rostros de esta farra que traicionaron la confianza del pueblo de Chile”.

Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

El diputado Marcos Ilabaca (PS), por su parte, señaló: “Espero que la experiencia que tuvieron los exconstituyentes dentro de la fallida y vergonzosa Convención les sirva para entender que son necesarios grandes acuerdos”. Y añadió: “No es posible una postura partisana”.

Además, aseguró que “existe cierto nivel de contradicción” de Loncon, respecto de sus posturas sobre el Senado.

17 de Octubre del 2022 Retrato al diputado Marcos Ilabaca en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

El jefe de la bancada de diputados de la DC, Héctor Barría, en entrevista con El Desconcierto, señalo que "no podemos darnos el lujo de que el Parlamento se octubrice, ya sea con una mirada conservadora o reaccionaria, o una mirada demasiado reformista".

Esta mirada, sin embargo, no es unánime dentro del bloque de la DC. El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo -quien votó Rechazo en el plebiscito de 2022-, si bien calificó de “contradicción” la postulación de Loncon al Senado, apuntó contra el segundo proceso constitucional, liderado por el Partido Republicano.

“Propugnaron una Constitución absolutamente a la derecha, absolutamente partisana y que hoy día quieren llegar al Parlamento a plantear leyes de bien común”, criticó Aedo, respecto del partido liderado por el candidato presidencial José Antonio Kast.

Y añadió: “Esas contradicciones espero que sean capaces de superarlas y yo espero que hayan aprendido ambos mundos, tanto la izquierda como la derecha”.

Desde la derecha, el diputado Andrés Longton, quien apuesta a convertirse en senador por la Región de Valparaíso, afirmó que “presentan indicaciones o proyectos que son, no solamente insensatos, sino que además tienen posiciones que fueron rechazadas por amplia mayoría del país, dejaría en evidencia que no tienen ningún tipo de maduración política y que tienen un espíritu anárquico que persiste en sus convicciones”.

Valparaiso, 17 de julio 2025 Punto de prensa del diputado Andres Longton Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El jefe de bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, quien también busca ser senador, pero por la Región de La Araucanía, aseguró que Loncon “es muy inconsecuente”.

Sin embargo, añadió que “no veo que tenga opción alguna de ser electa senadora en La Araucanía”, pues, a su juicio, la región “no quiere proyectos refundacionales”.

Más sobre:PolíticaCongreso NacionalConvención ConstitucionalLa Tercera PMElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

Ministro de Seguridad viaja a Temuco para reunirse con Carabineros tras emboscada a tiros que dejó un fallecido en Victoria

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Ministro de Seguridad viaja a Temuco para reunirse con Carabineros tras emboscada a tiros que dejó un fallecido en Victoria

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca
Negocios

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

El FMI destaca el plan de reservas del Banco Central, la gestión fiscal de Chile y la ley de permisos sectoriales

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”
Tendencias

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo
El Deportivo

Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo

Christian Garin revela la magnitud de la lesión que lo aqueja a semanas de la Copa Davis

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Under Pizza presenta la nueva Choripizza: ¡Con chorizo de Chillán!

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental
Cultura y entretención

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.
Mundo

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

“Nos pintan como objetivos”: cómo Israel pone a los periodistas de Gaza en el punto de mira

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo