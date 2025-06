La Cámara viajera: el top 5 de los diputados que más se ausentan por salidas al extranjero

A pesar de que estaba debidamente pareada, la última elección de la presidencia de la Cámara, que se dirimió por sorteo debido a un empate, el pasado 7 de abril, fue una de las votaciones en las que no pudo participar la diputada Helia Molina (PPD), producto de un viaje al exterior.

La legisladora, exministra de Salud y médico de profesión, con 40 inasistencias a sesiones de sala es la diputada que más justificaciones por viajes presenta para ausentarse, ya sea por misiones oficiales, por motivos políticos, responsabilidades internacionales o razones personales.

El ranking lo secunda el diputado Diego Schalper (RN), con 33 ausencias por salidas al exterior, según la información de Transparencia Activa de la Cámara. Le siguen Maite Orsini (Frente Amplio) con 32 inasistencias, Carmen Hertz (PC) con 30 y Claudia Mix (Frente Amplio) también con 30.

Molina

Las 40 inasistencias de Helia Molina son producto de 10 viajes al exterior. No tuvieron la calidad de misiones oficiales, pero todos son de carácter académico o relacionados con políticas públicas, básicamente por encuentros a los que ella es invitada a exponer en su calidad de salubrista.

Sin embargo, en sus últimos dos viajes, aparentemente por descuido, la exministra de Salud omitió la advertencia explícita de la Secretaría de la Cámara de transparentar esas salidas al exterior, independiente del permiso otorgado por los comités.

“Se deja constancia que esta participación deberá ser debidamente registrada en la plataforma de lobby de la diputada”, decían los oficios firmados por el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, en viajes que Molina realizó a Ciudad de Panamá, Panamá (entre el 14 al 18 de octubre, a la reunión de la Comisión Lancet Américas del BM-OPS) y a Ontario, Canadá (del 7 y el 9 de abril, “Annual Global Public Health Seminar”, realizado en el Campus of McMaster University in Hamilton).

Tras las consultas de La Tercera, la diputada subió estos viajes en al listado obligatorio, a pesar de estar fuera de plazo. “Dicha información deberá consignarse en el plazo máximo de diez días hábiles, contado desde el término del viaje o desde la fecha en que el sujeto pasivo reasuma sus funciones, si esto último ocurre con posterioridad, de lo cual se dejará constancia”, dice el reglamento de la Ley del Lobby de la Cámara.

Independientemente de que no figuren estos viajes en los listados obligatorios, estas ausencias y los oficios respectivos, en todo caso, están publicados en otras secciones del sitio web institucional, tanto en el registro de “asistencia” como en el vínculo de “trabajo en sala”.

“En mi calidad de académica, exministra y experta en temas de infancia y salud pública, además integrante de las comisiones de Salud, Educación y Ciencias, recibo muchas invitaciones internacionales, pero, por mi trabajo como diputada, acepto muy pocas. Cada viaje ha sido debidamente autorizado por la corporación, ya que voy en representación de Chile, y cada participación la publico en mis redes sociales, nada es secreto, ya que es parte de la actividad parlamentaria también representar al país en eventos de nivel internacional”, sostuvo Molina.

“Me ha tocado estar en la Unesco, en la Cumbre Mundial de la Salud, en el Simposio Internacional sobre Desarrollo de la Infancia, en la Universidad de McMaster, y más, y siempre en un rol activo como expositora; uno va a trabajar y dejar en alto el nombre de Chile”, agregó la diputada.

Schalper

El diputado de RN tiene 33 ausencias en la sala.

“Parte de mi labor parlamentaria como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido representar a Chile ante la OECD y cooperar en los vínculos con el Parlamento europeo, cosa muy importante en el marco del Acuerdo Marco Avanzado. Además, es de público conocimiento que soy vicepresidente de International Democratic Unión, que he tenido espacio de reunión con líderes como el recientemente asumido canciller alemán, Friedrich Merz, y que he participado de giras oficiales. Así, efectivamente me ha tocado hacer viajes, los cuales siempre han sido estrictamente de trabajo en el marco de faenas legislativas y de representación política”, señaló Schalper.

Sin embargo, al igual que Molina, el legisla d or tampoco publicó en el registro d e la Ley d e Lobby al menos cuatro periplos al exterior, pese a la a d vertencia explícita d e la mesa d e la Cámara.

Orsini

La diputada del Frente Amplio registra 32 ausencias a sesiones de sala por salidas al exterior, de las cuales 25 corresponden a “misiones oficiales”, debido a su rol en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Sin embargo, también tiene otras 7 inasistencias por periplos a Canadá, Cuba (Congreso de la Internacional Progresista sobre el Nuevo Orden Económico Internacional) y Brasil (elecciones presidenciales del 2 de octubre de 2022).

En el viaje a Ottawa, Canadá, donde fue invitada a la “Global Network of Women Legislators in Defence, Security and Peace Portfolios (WLID)”, entre los días 25 y 28 de noviembre de 2024, la Secretaría de la Cámara le advirtió a la diputada que se “deberá dejar constancia que esta participación deberá ser debidamente registrada en la plataforma de lobby”. Sin embargo, ese viaje en particular no fue declarado.

“Todos mis viajes en representación del Congreso y del Estado de Chile están en regla y en cumplimiento con la ley, la Constitución y el reglamento de la Cámara. Soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Latinoamericano y eso conlleva obligaciones y responsabilidades internacionales”, comentó la diputada Orsini ante las consultas de La Tercera por la presunta omisión.

“Si el Congreso o cualquier parlamentario desea cambiar estas reglas, estoy disponible para ese debate y para cualquier otro que signifique restringir la representación de Chile en instancias interparlamentarias, pero actualmente debemos atenernos al cumplimiento de la ley, y es lo que he hecho en todo momento”, añadió la legisladora frenteamplista.

Misiones oficiales

En tanto, todos los viajes de la diputada Mix que derivaron en ausencias corresponden a misiones oficiales, por lo que según el reglamento de la Cámara no es necesario publicarlos en la Ley de Lobby.

“Mi porcentaje de asistencia es de 98,7% en este período y en el anterior, viajé mandatada por la Cámara como vicepresidenta a representar al Parlamento en instancias oficiales que lo requerían. Creo que se están confundiendo las ausencias con los viajes oficiales que como parlamentarios tenemos la obligación de hacer, asimismo asistir a eventos presidenciales. Nunca me he ausentado por viajes personales y cuando he tenido algún problema grave siempre he presentado justificación y pareo”.

“Cualquiera puede revisar el detalle de esta información y verificarla. Distinto es el caso de otros que dieron mal uso a su semana distrital, para asuntos personales, por ejemplo. He sido muy tajante en ello, porque nuestra responsabilidad es legislar y estar junto a la gente enfrentando sus problemas en los distritos”, comentó Mix.

En el caso de la diputada Hertz, quien registra 30 ausencias por viajes, los motivos son diversos: 8 inasistencias corresponden a misiones oficiales, 15 salidas justificadas con permiso de los comités (actividades políticas) y 7 por razones privadas (5 por simple aviso y 2 ausencias por permiso constitucional).

En el ranking de diputados que más se ausentan por viajes al extranjero también figuran Vlado Mirosevic (liberal) con 28, Lorena Fries (Frente Amplio) con 26, Francisco Undurraga (Evópoli) con 26, Karol Cariola (PC) con 25 y José Miguel Castro (RN) también con 25 inasistencias por salidas fuera del país.