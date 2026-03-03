SUSCRÍBETE
    Política

    La cita bilateral entre subsecretarios que sí se concretó en medio del quiebre de traspaso de Boric y Kast

    Aunque el presidente electo concretó la advertencia de suspender las reuniones restantes de la transición, el encuentro de la Subsecretaría de Previsión Social sí se hizo en horas de la mañana de este martes.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Cita bilateral de la Subsecretaría de Previsión Social.

    Al menos 35 reuniones bilaterales fueron suspendidas en medio del inédito quiebre de traspaso del Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, a raíz de las diferencias de versión por la controversia del cable subacuático de China Mobile. Sin embargo, hubo una cita que sí se hizo este martes.

    “Hemos sido claros: nosotros a partir de hoy le ponemos término, suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar a la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible (...) No confiamos en la información que se nos está entregando”, dijo el republicano.

    Esto, luego del abrupto término que tuvo su cita con el Presidente Boric en La Moneda -que solo duró 22 minutos-, a raíz de la negativa del Mandatario de retractarse por las declaraciones previas en que afirmó haber informado a Kast de la polémica del cable chino antes de que estallara el caso, el 20 de febrero pasado.

    Así, se suspendieron también las reuniones que vendrían inmediatamente tras la de ellos para abordar diversos temas junto a sus ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Transportes, Justicia y Hacienda. Y además, otra serie de bilaterales que se extendían más allá de este martes.

    Pero a las 10.00 horas, en momentos en que Kast preparaba su salida comunicacional para anunciar que daba por cerrado el proceso de traspaso, se desarrolló la cita bilateral de la Subsecretaría de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo. Unas fotos del actual subsecretario Claudio Reyes y la futura titular, Elisa Cabezón, de hecho, fueron subidas a las redes sociales de la repartición.

    “En el marco del traspaso de gobierno, el subsecretario de Previsión Social Claudio Reyes se reunió con la futura autoridad de la repartición, Elisa Cabezón. En el encuentro se abordó la reforma de pensiones junto a otros temas institucionales”, dice la publicación en X.

    También dio cuenta de la concreción del encuentro la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la vocería que entregó luego de la declaración del Presidente.

    “Esta seguidilla de reuniones bilaterales lideradas por el Presidente en ejercicio y el presidente electo, justamente buscaban seguir ahondando en un traspaso adecuado, transparente y responsable. Lamentablemente eso no se pudo concretar, no por parte de voluntad nuestra, sino que por decisión del presidente electo”, dijo.

    Y luego agregó: “Tanto es así que, luego de la retirada del Palacio de La Moneda del presidente electo, empezaron a comunicarnos a los distintos ministerios, la suspensión y la cancelación de las reuniones que estaban programadas para el día de hoy en otras carteras. Con excepción, obviamente, de la reunión del subsecretario de Previsión Social, que sí se realizó, entiendo, a las 10 de la mañana”.

    La portavoz del Ejecutivo destacó que en la reunión se abordara “la implementación de la reforma previsional, que es una política que está, evidentemente, beneficiando a millones de compatriotas, particularmente jubilados”.

