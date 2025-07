La contradicción de Huenchumilla y su esposa notaria: se inhabilitó de la reforma a los notarios en sala, pero la votó en comisión

Este martes, justo antes de que la sala del Senado votara el informe de la comisión mixta para así despachar la reforma a los notarios, conservadores y archiveros, el senador Francisco Huenchumilla (DC) pidió la palabra para hacer un punto previo a iniciar la votación de los últimos artículos de la iniciativa legal.

Fue en ese momento en que Huenchumilla dijo que se iba a inhabilitar de la votación, y para justificarlo hizo alusión al artículo 5 letra B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

Dicha norma -aunque no hace alusión explícita a las votaciones en sala o comisión- establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges”.

La referencia a la que hizo alusión el senador Huenchumilla era correcta. Desde 1983 está casado con María Antonieta Suárez. Su esposa, a la fecha, figura como notaria y conservadora en la comuna de Lautaro, en la misma Región de La Araucanía donde el senador es representante desde 2018.

Su cónyuge forma parte del escalafón del Poder Judicial desde antes de que su marido llegara al Congreso. La primera vez que Huenchumilla fue parlamentario ocurrió en 1989, cuando salió electo como diputado por el entonces distrito 50 de las comunas de Temuco y Padre de Las Casas.

Claudio Cavalieri

Lo curioso de la decisión de Huenchumilla es que el vínculo directo que tiene con su esposa solo fue un impedimento para votar en la sala, pero no lo fue cuando el senador integró la Comisión de Constitución y tuvo que participar de la discusión en particular de la reforma.

Al analizar el segundo informe del proyecto, que está en el expediente de tramitación del mensaje del Ejecutivo, se puede ver que participó de decenas de votaciones cuando la iniciativa se estuvo discutiendo en la comisión antes de que llegara a la sala.

De hecho, Huenchumilla no se inhabilitó de una votación clave. Cuando la instancia tuvo que votar la inhabilidad que propuso el Ejecutivo para evitar que parientes de judiciales y parlamentarios puedan optar a los cargos de notarios, archiveros y conservadores, Huenchumilla -junto a otros senadores- se opuso a la idea.

A juicio del senador, “extender demasiado la norma que regula las inhabilidades puede llevar a desincentivar la participación de profesionales valiosos en este tipo de concursos”.

Dada la negativa de los senadores, el Ejecutivo modificó su norma quitando la mención a los parlamentarios. Huenchumilla no se inhabilitó de esa votación y por unanimidad -junto al voto de la senadora Luz Ebensperger (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Rodrigo Galilea (RN)- se aprobó.

El hecho causó tal escándalo, que los senadores quedaron acorralados. Luego de la presión ejercida por la prensa, la comisión volvió a debatir el tema y por unanimidad -esta vez sin Huenchumilla- reabrieron el debate, recularon y dieron vuelta la votación.

Pero esa no fue la única vez que Huenchumilla votó durante la discusión en particular de la misma reforma que luego se inhabilitó en la sala.

También votó para rechazar la enmienda que pretendía establecer que “no podrá postular nuevamente al cargo de notario o Conservador de Bienes Raíces, el que, habiendo sido designado previamente en dichos cargos, en terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva, rechazare el nombramiento”.

Lo mismo hizo cuando votó para aprobar la enmienda del Ejecutivo que suprimía -por incompatible- la norma que dispone que la Corporación Administrativa del Poder Judicial realizará, una vez al año, un examen de conocimientos jurídicos, de administración y destrezas jurídicas, para postular al cargo de notario.

Junto con eso, hay registros de sufragios suyos a favor de las enmiendas que suprimían las menciones a las figuras de los fedatarios. En esa misma línea, también votó en contra de la indicación que establecía que “ningún notario podrá excusarse de extender y autorizar una escritura pública sobre un acto lícito que las partes soliciten celebrar ante él”. La lista suma y sigue.

La Tercera se contactó con el senador y su equipo para saber las razones por haber votado durante la discusión en particular, pero al cierre de esta nota no hubo respuestas.

Sin embargo, meses atrás -en agosto de 2024- el senador fue cuestionado por una votación en específica: la de la inhabilidad.

Ante ese reproche respondió que no se inhabilitó, por considerar que la norma tenía un alcance general. El parlamentario explicó que siempre ha actuado racionalmente como legislador, dando argumentos que en este caso hicieron sentido a sus pares. Agregó que personalmente nunca ha incidido en nombramientos de familiares: su esposa llegó al Poder Judicial antes de que fuera parlamentario, y ella, próxima a jubilar, siempre se mantuvo en la misma notaría de una ciudad pequeña, además que ninguno de sus seis hijos trabaja en el sector público.

Otro de los senadores que también votó durante la discusión en particular, sobre todo las normas que tenían que ver con la división del Conservador de Santiago, fue Manuel José Ossandón cuyo hijo trabaja en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Al igual que Huenchumilla, el senador Ossandón no votó ayer en la sala.

Dedvi Missene

Cuando el Senado entró en la polémica por la frustrada eliminación de la inhabilidad, Ossandón se refirió al asunto y se mostró a favor de una prohibición de ese tipo. “Quiero que mi hijo esté inhabilitado (para asumir como cabeza de una notaría o como conservador)”, dijo Ossandón.

Quien también se inhabilitó en la sala fue el senador Francisco Chahuán (RN), cuya madre, Lidia Chahuán, es notaria en La Calera. El expresidente de RN no votó ayer la reforma en el hemiciclo. A diferencia de Huenchumilla y Ossandón, el senador Chahuán no participó de la discusión en particular de este mensaje en la comisión.

La única sanción a la que podría estar expuesto Huenchumilla, según explican en el Congreso, es que sea pasado a la Comisión de Ética del Senado. Sin embargo, hasta ahora, eso no ha ocurrido.