La emotiva conversación del Presidente Boric con Ricardo Lagos sobre el Puente Chacao

El Presidente Gabriel Boric reveló en esta jornada detalles de la íntima conversación que mantuvo este martes con el exmandatario Ricardo Lagos, luego que éste anunció que se retira de la vida pública.

Si bien el martes por la tarde ya se había referido al diálogo con el sucesor de Eduardo Frei, esta mañana el Jefe de Estado compartió pormenores en torno a los temas que trataron y reveló la emoción de Lagos especialmente por los anuncios sobre las obras del Puente Chacao.

“Ayer hablaba con el presidente Lagos a propósito de su anuncio de que se retira de la vida pública y me contaba que él fue a ver el Puente Chacao, porque fue él quien lo impulsó, quien tuvo la visión de impulsarlo en un primer momento”, contó Boric en conversación con Radio Chiloé este miércoles.

El Presidente dijo que al contarle de los avances, Lagos “se emocionaba, me decía que le gustaría poder venir a ver en algún momento los avances”.

Es que la megaconstrucción permitirá conectar de forma permanente el territorio continental chileno con la Isla Grande de Chiloé, a través de una estructura colgante de 2.750 metros de longitud construida sobre el canal del mismo nombre. De hecho, será el puente colgante más grande de Latinoamérica.

Además, el Puente Chacao fue anunciado por el expresidente Lagos en 2003. Después, fue cancelado por el gobierno de Michelle Bachelet, debido los millonarios gastos. Pero, en el gobierno de Sebastián Piñera, se optó por revivir el proyecto.

Mientras participaba en una actividad para dar inicio a las obras del Camino Tey San José, ayer el Mandatario señaló que el expresidente “le mandó muchos saludos a la gente de Chiloé” y dijo que él “quiere mucho esta zona” debido al precisamente al proyecto, que “sacó adelante contra viento y marea” durante su administración.

Boric también reveló que en ese intercambio le agradeció “significativamente y emocionado el aporte que ha hecho a este país”. Además, comentó que se reunirán cuando arribe de vuelta en la capital.

En la entrevista radial de esta mañana, el Mandatario relevó la importancia que tendrá el Puente Chacao cuando su construcción finalice. “Esta es una obra monumental, que va a traer no solamente progreso y conectividad a la zona, sino que va a ser, no me cabe ninguna duda, uno de los orgullos de Chile. Y cuando aparezca, cuando mostremos a Chile en el mundo, van a aparecer las Torres del Paine, van a aparecer los Moai -que nos devuelvan el moai los ingleses-, también el desierto de Atacama y va a aparecer el Puente Chacao”.

Lagos se aleja de la vida pública

Cabe mencionar que el expresidente Lagos anunció su paso al costado de la vida pública a través de un video alojado en Youtube y que compartió a través de X (antes Twitter), este martes.

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública”, expresó.

De todas maneras, Lagos Escobar señaló que no guardará “silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre”.

Una de las últimas apariciones públicas del fundador del PPD fue a fines de 2023, en la previa del último plebiscito constitucional. Para esa elección, el exmandantario había señalado que se decantaría por el “en contra”.

Dos días después del plebiscito, el 19 de diciembre, el Presidente Boric visitó a Ricardo Lagos. “No hay que dejar nunca de aprender de la experiencia de quienes estuvieron antes que nosotros”, escribió el Jefe de Estado esa vez en su cuenta de “X”, acompañado de una foto.