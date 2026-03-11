La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno
El equipo del nuevo presidente fue oficializado el 20 de enero, y está integrado por 11 mujeres y 14 hombres.
En Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso, el presidente electo José Antonio Kast, posó junto a sus 24 ministros para la fotografía oficial de su gabinete.
El futuro mandatario llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, con quien incluso posó para algunas fotografías oficiales.
Al igual que la última etapa del gobierno de Gabriel Boric, Kast contará con 24 ministros, puesto que el empresario Daniel Mas asumirá la cabeza de las carteras de Economía y Minería.
El equipo del nuevo presidente fue oficializado el 20 de enero, y está integrado por 11 mujeres y 14 hombres.
En detalle, los próximos ministro serán:
- Claudio Alvarado, Ministerio del Interior
- Mara Sedini, Secretaría General de Gobierno
- José García Ruminot, Secretaría General de la Presidencia
- Jorge Quiroz, Ministerio de Hacienda
- Trinidad Steinert, Ministerio de Seguridad
- Judith Marín, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
- Fernando Rabat, Ministerio de Justicia
- Francisco Pérez, Ministerio de Relaciones Exteriores
- Fernando Barros, Ministerio de Defensa
- María Paz Arzola, Ministerio de Educación
- May Chomali, Ministerio de Salud
- Tomás Rau, Ministerio del Trabajo
- Daniel Mas, Ministerio de Economía y Minería
- Louis de Grange, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- María Jesús Wulf, Ministerio de Desarrollo Social
- Catalina Parot, Ministerio de Bienes Nacionales
- Ximena Rincón, Ministerio de Energía
- Jaime Campos, Ministerio de Agricultura
- Natalia Ducó, Ministerio del Deporte
- Martín Arrau, Ministerio de Obras Públicas
- Iván Poduje, Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Francisca Toledo, Ministerio de Medio Ambiente
- Francisco Undurraga, Ministerio de las Culturas
- Ximena Lincolao, Ministerio de Ciencia
Así es la fotografía oficial:
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.