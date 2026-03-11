La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

En Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso, el presidente electo José Antonio Kast, posó junto a sus 24 ministros para la fotografía oficial de su gabinete.

El futuro mandatario llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, con quien incluso posó para algunas fotografías oficiales.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Al igual que la última etapa del gobierno de Gabriel Boric, Kast contará con 24 ministros, puesto que el empresario Daniel Mas asumirá la cabeza de las carteras de Economía y Minería.

El equipo del nuevo presidente fue oficializado el 20 de enero, y está integrado por 11 mujeres y 14 hombres.

En detalle, los próximos ministro serán:

Claudio Alvarado , Ministerio del Interior

Mara Sedini , Secretaría General de Gobierno

José García Ruminot , Secretaría General de la Presidencia

Jorge Quiroz , Ministerio de Hacienda

Trinidad Steinert , Ministerio de Seguridad

Judith Marín , Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Fernando Rabat , Ministerio de Justicia

Francisco Pérez , Ministerio de Relaciones Exteriores

Fernando Barros , Ministerio de Defensa

María Paz Arzola , Ministerio de Educación

May Chomali , Ministerio de Salud

Tomás Rau , Ministerio del Trabajo

Daniel Mas , Ministerio de Economía y Minería

Louis de Grange , Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

María Jesús Wulf , Ministerio de Desarrollo Social

Catalina Parot , Ministerio de Bienes Nacionales

Ximena Rincón , Ministerio de Energía

Jaime Campos , Ministerio de Agricultura

Natalia Ducó , Ministerio del Deporte

Martín Arrau, Ministerio de Obras Públicas

Iván Poduje , Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Francisca Toledo , Ministerio de Medio Ambiente

Francisco Undurraga , Ministerio de las Culturas

Ximena Lincolao, Ministerio de Ciencia

Así es la fotografía oficial: