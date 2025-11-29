La guerra por los apoyos a los abanderados a dos semanas del balotaje

José Antonio Kast protagonizó la primera ofensiva. El lunes, de forma discreta, el candidato presidencial del Partido Republicano llegó a la casa del exmandatario y militante de la Democracia Cristiana (DC) Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se tomaron una foto juntos y, al día siguiente, el exsenador emitió un comunicado en que sinceró que “coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Aunque no se trató de un respaldo explícito a la candidatura de Kast, así lo interpretaron tanto en su comando como en el de su contrincante, Jeannette Jara, del Partido Comunista (PC). Fue un golpe duro para ella, puesto que la DC es uno de los nueve partidos que respaldan su postulación a La Moneda.

Para intentar que el gesto no golpeara a la abanderada de la izquierda, la DC se vio obligada a llevar a Frei al tribunal supremo, organismo que terminó por suspender su militancia como medida cautelar.

Ante el ruido que causó la foto de Frei y Kast, Jara no podía quedarse de brazos cruzados. El jueves por la mañana, también de forma discreta, la candidata compartió un desayuno con la expresidenta Michelle Bachelet (PS).

“A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”, escribió Bachelet en una declaración pública.

Fotografía: Valentina Palavecino.

La exmandataria ya había adelantado que ella respaldaría a quien ganara la primaria del 29 de junio, en que finalmente Jara se impuso. Por lo mismo, que Bachelet esté con Jara no es una sorpresa. Sí lo fue el momento en que decidió tener un gesto con ella, pues actualmente la socialista postula a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Por esa razón, desde la oposición cuestionaron el guiño. “La junta entre la expresidenta Bachelet y la candidata Jara es altamente inconveniente. La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas. Al parecer, ya estaría desestimando su carrera internacional”, dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI). Por el contrario, en la izquierda celebraron el encuentro.

No fue el único respaldo que recibió Jara esta semana. El otro fue el de la exprimera dama Luisa Durán, la señora del expresidente Ricardo Lagos (PPD).

El propósito de la cita entre ambas, que se dio en casa de Jara, fue proyectar iniciativas sociales y culturales desarrolladas en la administración de Lagos en un eventual gobierno de Jara. Entre ellos, el emblemático programa Sonrisa de Mujer.

Durán comentó que “vine acá por invitación de Jeannette, para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época en que Ricardo fue presidente”.

Fotografía: Javiera Cantero.

En el sector leen este gesto como el abrazo de Lagos a la candidatura de Jara. Él se retiró de la vida pública en 2024 por motivos de salud. Desde entonces, ha procurado mantenerse al margen de la política, por lo que un gesto directo de él hacia la abanderada, reconocen en el sector, es poco probable.

Las últimas apariciones públicas que tuvo el exmandatario, de 87 años, fueron cuando votó, sin dar declaraciones, el pasado 16 de noviembre, y cuando se tomó una foto -junto a Durán- para respaldar la candidatura de Carolina Tohá en la primaria en que finalmente se impuso Jara.

De todas formas, el laguismo está dentro de la campaña de Jara. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), hijo del exmandatario, ha sido uno de los principales voceros del comando de la exministra.

La otra exprimera dama que dio un paso al frente en esta contienda es Cecilia Morel, viuda de Sebastián Piñera. Ella tuvo un encuentro esta semana con Kast y su señora, Pía Adriasola. También estuvieron presentes los hijos del exmandatario: Magdalena, Sebastián y Cristóbal Piñera.

“Indudablemente, como dice José Antonio, hay diferencias. Pero la columna vertebral es lo importante, y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para futuro“, dijo Morel.

Más allá de los expresidentes, Kast está a la espera de un nuevo respaldo. El próximo lunes, dirigentes de Demócratas, el partido -próximo a la disolución-, encabezado por Ximena Rincón, harán explícito su apoyo al republicano en una reunión que sostendrán con él.

“Tenemos que tomar una determinación, porque abstenerse de votar es desentenderse del destino del país. Es altamente probable que el lunes entreguemos el apoyo formal, porque una abstención es desentenderse del futuro de Chile”, adelantó ayer Jorge Tarud, vicepresidente de Demócratas.

Aunque se trata de un apoyo simbólico, puesto que el partido será disuelto por no cumplir requisitos legales, no deja de ser significativo que dos exministros de Bachelet pasarán a respaldar a Kast: la senadora Rincón y Carlos Maldonado, el actual secretario general de la colectividad. Tarud, por su parte, fue embajador en el gobierno de Lagos.