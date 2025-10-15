La mirada de Jorge Sharp de cara a las presidenciales: “Jeannette Jara representa un espíritu más convocante que el oficialismo”

El exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp, que busca un cupo en la Cámara de Diputados por el distrito 7, analizó la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a quien destaca por ser una figura que congrega a más personas que el oficialismo.

Tras participar en el segmento Mesa del Poder, del programa Desde la Redacción de La Tercera, Sharp resaltó que la apirante oficialista “ha hecho un esfuerzo gigantesco por recorrer el país y escuchar las prioridades de la gente”.

El candidato abordó los cambios en el comando de Jara y respondió si van en línea de lo que advirtió en julio sobre alejarse de las prioridades partidarias, de lo contrario, la derecha ganaría en noviembre.

“Espero que los cambios que se han concitado en los últimos días en el comando sean para mejor, pero me parece que la campaña se gana en terreno, se gana en el puerta a puerta, se gana recorriendo. En ese sentido, lo interesante es que Jara hoy tiene dos listas que la apoyan, la lista B y la lista C. Por tanto, yo auguro que puede tener una amplia base de apoyo popular el 16 de noviembre", sostuvo Sharp.

Dedvi Missene

Además, el postulante al Congreso planteó que para asegurar el paso de Jara a la segunda vuelta es clave “no hablarle al mundo convencido, no hablarle a los militantes, aquellos que sabemos que van a votar por nuestra candidata”.

“Hay que hablarle a la mayoría de los chilenos y chilenas que no creen en la política, que desconfían profundamente del Congreso, de las instituciones, que se sienten muchas veces defraudados por distintos gobiernos independientes de color político, porque esa gran mayoría de personas es la que va a decidir la elección presidencial”, resaltó.

De todas formas, el exjefe comunal indicó que Jara “lo tiene totalmente claro”.

Respecto a su apoyo a la cruzada presidencial de Jaime Mulet, que devinó en su respaldo a Jara, señaló: “Nos comprometimos a apoyar el resultado de la primaria, por eso estamos apoyando a Jeannette Jara. Yo me declaré, a mucha honra y con mucho orgullo, más que oficialista, jarista, porque creo que Jara representa un espíritu mucho más amplio y convocante que lo que hoy es el oficialismo".