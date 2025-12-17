La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

Más allá del tono cordial de la reunión de este lunes entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, hay algo que en La Moneda sigue haciendo ruido y ha generado molestia: la declaración del republicano de que el próximo 11 de marzo iniciará un “gobierno de emergencia”.

Se trata de una de sus principales banderas usadas durante la campaña presidencial, donde se impuso el domingo pasado a Jeannette Jara, con la que acusa un fracaso de la administración Boric en diversas materias, como economía y seguridad. En esa misma línea, el republicano ha mandado a sus equipos a preparar decretos y planificar medidas para los primeros días de su mandato, con la idea de, comentan, revertir la situación.

La situación deja en una posición incómoda al gobierno de Boric. Esto porque el diseño de Kast choca con el relato que ha construido el Ejecutivo en el último tramo de su administración respecto de que ellos lograron estabilizar la crisis del país, luego de la dura pandemia que afectó al planeta y otros problemas como el estallido social. Este último, en todo caso, fue respaldado por el sector al punto de dejar en jaque la gestión de Sebastián Piñera.

El mismo Presidente reconoció el lunes en una reunión que sostuvo con los partidos de su coalición que la derecha había logrado instalar el relato de que su administración tuvo una mala gestión en seguridad, idea a la que él se opuso durante ese encuentro, pues sus equipos han sido insistentes en plantear la idea de la estabilización.

El Mandatario y su equipo también comentaron el lunes, en la reunión con Kast y su núcleo, los avances del gobierno en materia de seguridad y la idea de que se ha aplicado todo lo que ha estado al alcance para enfrentar el problema.

Lo mismo se ha explicado en términos económicos, donde se valoran los últimos indicadores que se han publicado estos días, como el Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central, que salió este miércoles, donde el ente emisor elevó la proyección de Producto Interno Bruto (PIB) que tiene para el 2026, de entre 1,75% y 2,75% a 2% y 3%.

En La Moneda entienden que, ante los hechos, la discusión entre estabilidad y gobierno de emergencia se dará principalmente en el ámbito comunicacional, en medio del proceso de cambio de mando que encabezan Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado.

La nueva ofensiva contra Kast de la próxima oposición

No solo en La Moneda están molestos con la línea discursiva del presidente electo y sus equipos sobre aplicar un gobierno de emergencia desde el próximo 11 de marzo.

Al respecto, el diputado del Frente Amplio Jaime Sáez dijo a este medio que “cuando el presidente electo Kast habla de un ‘gobierno de emergencia’, en realidad está diciendo que no confía en la democracia ni en las instituciones. Chile no está en emergencia: recuperó estabilidad democrática, económica y social”.

“Lo que Kast propone no es orden, es retroceso; no es seguridad, es excepcionalidad permanente. Y eso, en nuestra historia, siempre ha terminado mal”, agregó el parlamentario frenteamplista.

En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) mencionó que “el concepto de emergencia se acuñó en campaña a un estado de catástrofe o calamidad pública extendido, el que Chile se cae a pedazos. Todo analista serio y responsable no puede dar crédito a ello, atendidas las objetivas cifras, índices y evidencia en los distintos sectores”.

“Montos de inversión extranjera, rendimiento bursátil, inflación e incluso en el sector más complejo como seguridad. Lo anterior no significa que no se enfrenten urgencias apremiantes para la ciudadanía como desarrollo económico e inseguridad. Sin embargo, lo más complejo va a ser lidiar con las expectativas propuestas en campaña”, complementó Leiva, quien también fue jefe de seguridad del extinto comando de Jara.

También se refirieron al tema los diputados socialistas Juan Santana y Leonardo Soto. Este último indicó que “la grandilocuencia de los eslóganes de campaña de Kast como el del ‘gobierno de emergencia’ o conceptos como que ‘Chile se cae a pedazos’ ya se está derrumbando cuando se enfrentan a la realidad poselecciones. Parece que al presidente electo le va a calzar muy bien esa frase de ‘otra cosa es con guitarra’”.

“Es evidente que esta idea formó parte de la estrategia política del presidente electo, orientada a obtener réditos a partir de la construcción artificial de un escenario de inestabilidad que, en los hechos, no existe. De hecho, ya desde su discurso del domingo por la noche el relato catastrofista instalado antes de la elección parece haber cambiado radicalmente. La evidencia apunta en sentido contrario: el país ha retomado la senda del crecimiento económico, ha sido capaz de reformar su sistema de pensiones y ha avanzado de manera sustantiva en materia de seguridad”, dijo, por su parte, Juan Santana.