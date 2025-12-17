SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    En pleno proceso de traspaso del mando presidencial, en el Ejecutivo y el oficialismo ha incomodado la tesis con la que el republicano ganó las elecciones, pues choca directamente con el diseño de Palacio de indicar que durante esta administración se logró "estabilizar" el país.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    15/12/2025 - PRESIDENTE BORIC RECIBE AL PRESIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Más allá del tono cordial de la reunión de este lunes entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, hay algo que en La Moneda sigue haciendo ruido y ha generado molestia: la declaración del republicano de que el próximo 11 de marzo iniciará un “gobierno de emergencia”.

    Se trata de una de sus principales banderas usadas durante la campaña presidencial, donde se impuso el domingo pasado a Jeannette Jara, con la que acusa un fracaso de la administración Boric en diversas materias, como economía y seguridad. En esa misma línea, el republicano ha mandado a sus equipos a preparar decretos y planificar medidas para los primeros días de su mandato, con la idea de, comentan, revertir la situación.

    La situación deja en una posición incómoda al gobierno de Boric. Esto porque el diseño de Kast choca con el relato que ha construido el Ejecutivo en el último tramo de su administración respecto de que ellos lograron estabilizar la crisis del país, luego de la dura pandemia que afectó al planeta y otros problemas como el estallido social. Este último, en todo caso, fue respaldado por el sector al punto de dejar en jaque la gestión de Sebastián Piñera.

    El mismo Presidente reconoció el lunes en una reunión que sostuvo con los partidos de su coalición que la derecha había logrado instalar el relato de que su administración tuvo una mala gestión en seguridad, idea a la que él se opuso durante ese encuentro, pues sus equipos han sido insistentes en plantear la idea de la estabilización.

    El Mandatario y su equipo también comentaron el lunes, en la reunión con Kast y su núcleo, los avances del gobierno en materia de seguridad y la idea de que se ha aplicado todo lo que ha estado al alcance para enfrentar el problema.

    Lo mismo se ha explicado en términos económicos, donde se valoran los últimos indicadores que se han publicado estos días, como el Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central, que salió este miércoles, donde el ente emisor elevó la proyección de Producto Interno Bruto (PIB) que tiene para el 2026, de entre 1,75% y 2,75% a 2% y 3%.

    En La Moneda entienden que, ante los hechos, la discusión entre estabilidad y gobierno de emergencia se dará principalmente en el ámbito comunicacional, en medio del proceso de cambio de mando que encabezan Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado.

    La nueva ofensiva contra Kast de la próxima oposición

    No solo en La Moneda están molestos con la línea discursiva del presidente electo y sus equipos sobre aplicar un gobierno de emergencia desde el próximo 11 de marzo.

    Al respecto, el diputado del Frente Amplio Jaime Sáez dijo a este medio que “cuando el presidente electo Kast habla de un ‘gobierno de emergencia’, en realidad está diciendo que no confía en la democracia ni en las instituciones. Chile no está en emergencia: recuperó estabilidad democrática, económica y social”.

    4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Lo que Kast propone no es orden, es retroceso; no es seguridad, es excepcionalidad permanente. Y eso, en nuestra historia, siempre ha terminado mal”, agregó el parlamentario frenteamplista.

    En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) mencionó que “el concepto de emergencia se acuñó en campaña a un estado de catástrofe o calamidad pública extendido, el que Chile se cae a pedazos. Todo analista serio y responsable no puede dar crédito a ello, atendidas las objetivas cifras, índices y evidencia en los distintos sectores”.

    “Montos de inversión extranjera, rendimiento bursátil, inflación e incluso en el sector más complejo como seguridad. Lo anterior no significa que no se enfrenten urgencias apremiantes para la ciudadanía como desarrollo económico e inseguridad. Sin embargo, lo más complejo va a ser lidiar con las expectativas propuestas en campaña”, complementó Leiva, quien también fue jefe de seguridad del extinto comando de Jara.

    Santiago, 10 de abril de 2023. Diputado socialista Leonardo Soto realiza punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    También se refirieron al tema los diputados socialistas Juan Santana y Leonardo Soto. Este último indicó que “la grandilocuencia de los eslóganes de campaña de Kast como el del ‘gobierno de emergencia’ o conceptos como que ‘Chile se cae a pedazos’ ya se está derrumbando cuando se enfrentan a la realidad poselecciones. Parece que al presidente electo le va a calzar muy bien esa frase de ‘otra cosa es con guitarra’”.

    4 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO JUAN SANTANA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Es evidente que esta idea formó parte de la estrategia política del presidente electo, orientada a obtener réditos a partir de la construcción artificial de un escenario de inestabilidad que, en los hechos, no existe. De hecho, ya desde su discurso del domingo por la noche el relato catastrofista instalado antes de la elección parece haber cambiado radicalmente. La evidencia apunta en sentido contrario: el país ha retomado la senda del crecimiento económico, ha sido capaz de reformar su sistema de pensiones y ha avanzado de manera sustantiva en materia de seguridad”, dijo, por su parte, Juan Santana.

    Más sobre:La MonedaGabriel BoricJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    Expropiación megatoma de San Antonio: inmobiliaria dueña del terreno acusa estar a “oscuras” en proceso

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Lo más leído

    1.
    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    2.
    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    3.
    Boric deja sin piso a proyecto de Ossandón contra “supersueldos” de funcionarios

    Boric deja sin piso a proyecto de Ossandón contra “supersueldos” de funcionarios

    4.
    “Acusación infundada”: expresidente Eduardo Frei responde al TS de la DC tras su suspensión de militancia

    “Acusación infundada”: expresidente Eduardo Frei responde al TS de la DC tras su suspensión de militancia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor
    Negocios

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas
    Cultura y entretención

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026
    Mundo

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni